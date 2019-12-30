Deadpool 3 İçin Düğmeye Basıldı!

Görünene göre Deadpool 3 için çalışmalar başlamış durumda. Deadpool yıldızı Ryan Reynolds, üçüncü filmin üzerinde, Marvel Studios'ta "tüm takım ile" çalışılmakta olduğunu Live with Kelly and Ryan programındaki röportajı sırasında doğruladı. Bu röportaj, Deadpool hayranlarını bir hayli heyecanlandırmış olacak ki, geçtiğimiz hafta sonunda Reddit üzerinde Deadpool 3'ü kutlayan çok sayıda sevinç mesajı atıldı.
Deadpool, ilk iki filmi yayınlayan stüdyo olan Fox'u Disney'in satın alması ile beraber Marvel çatısı altına girmişti. Ancak şu an için filmin ne zaman gösterime gireceğine dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz.
Orijinal Deadpool, bu yılın başlarında Joker tarafından geçilmeden önce R-dereceli filmler arasında izlenme rekorunu elinde tutuyordu. Bakalım Deadpool 3, tahtı Joker'den geri almayı başarabilecek mi?
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