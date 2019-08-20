Death Stranding'ten Yeni Tanıtım Videoları

Heyecanla beklenen gizemli oyun Death Stranding, Gamescom 2019'da üç yeni video ile karakterlerini gösterdi!

Death Stranding'ten Yeni Tanıtım Videoları

Gamescom'un canlı Opening Night programı, gizemli aksiyon oyunu Death Stranding'ten yeni sahneler ortaya çıkardı.

Death Stranding: Mama Character Trailer - Gamescom 2019Death Stranding: Mama Character Trailer - Gamescom 2019
We get a closer look at Death Stranding's, Mama.

Karakter tanıtım videoları, Mama'ya ve "diğer tarafta doğan" görünmez bebeğine odaklanıyor. Bunların yanında ana karakter Sam ve Bridge Baby (BB) ile arasındaki bağlantıyı anlatan Deadman'i de görüyoruz. Gecede oyunun içerisinden de kısa bir tanıtım gösterildi. Bu tanıtımda Sam'in uyandığını ve bitkilerin üzerinde keyif yaptığını, bu sırada devasa bir mantarın büyüdüğünü görüyoruz.

Death Stranding: Bridge Baby Explainer Trailer - Gamescom 2019Death Stranding: Bridge Baby Explainer Trailer - Gamescom 2019
We finally learn why all those babies are in those weird pods, at least, until it's fully explained. Now we're not sure again.

Oyunun tüm gizemleri, 8 Kasım'da PlayStation 4'e gelmesiyle çözülecek. Death Stranding'in PC'ye geleceğine dair söylentiler de var, ancak bu konuda henüz kesin bir bilgi yok.

DEATH STRANDING (PS4) - Official Gameplay Reveal @ 1080p ?? ?DEATH STRANDING (PS4) - Official Gameplay Reveal @ 1080p ?? ?
>> Select 1080p for Best Quality << Hideo Kojima reveals the first ever gameplay for Death Stranding at Gamescom 2019 ?? Twitter: ?? FaceBook: ?? Business Enquiries:

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