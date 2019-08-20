Death Stranding'ten Yeni Tanıtım Videoları
Heyecanla beklenen gizemli oyun Death Stranding, Gamescom 2019'da üç yeni video ile karakterlerini gösterdi!
Gamescom'un canlı Opening Night programı, gizemli aksiyon oyunu Death Stranding'ten yeni sahneler ortaya çıkardı.
Karakter tanıtım videoları, Mama'ya ve "diğer tarafta doğan" görünmez bebeğine odaklanıyor. Bunların yanında ana karakter Sam ve Bridge Baby (BB) ile arasındaki bağlantıyı anlatan Deadman'i de görüyoruz. Gecede oyunun içerisinden de kısa bir tanıtım gösterildi. Bu tanıtımda Sam'in uyandığını ve bitkilerin üzerinde keyif yaptığını, bu sırada devasa bir mantarın büyüdüğünü görüyoruz.
Oyunun tüm gizemleri, 8 Kasım'da PlayStation 4'e gelmesiyle çözülecek. Death Stranding'in PC'ye geleceğine dair söylentiler de var, ancak bu konuda henüz kesin bir bilgi yok.
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