Dell'den "Ayrılabilir" Çift Ekranlı Laptop!
PC devi Dell, oldukça ilginç bir cihazın patentini aldı. İşte "ayrılabilir" iki ekranlı, sıra dışı bir laptop fikri!
Dell'den pek patent örneği görmeye alışkın değiliz. Belki de patent gündemini yoğun olarak meşgul eden diğer teknoloji devlerinden sıra gelmiyordur, bilemiyoruz fakat Dell'in yeni aldığı ortaya çıkan bu patent oldukça dikkat çekici duruyor. Görünüşe göre Dell, "ayrılabilir" iki ekranlı bir laptop peşinde.
Evet, "ayrılabilir" iki ekranlı derken hemen yukarıdaki patent çizimini zaten görüyorsunuz. Birden fazla katmanlı laptop üretebilir gibi duran Dell, buradaki bağlantıda yer alan patente göre iki ekranı da laptop'tan ayırabilmenize izin verecek. Böylece ekranların biri içeri, diğeri dışa dönük şekilde yerleştirilebildiği örnek çizimlerde gösteriliyor.
Windows platformu için ortaya çıkan bu gibi yeni formdaki cihazlar, elbette heyecanlandırıcı. Zira bundan yalnızca birkaç sene öncesine kadar, bilgisayar pazarı sadece geleneksel dizüstü ve masaüstü bilgisayardan oluşuyordu. Şimdi ise ekranı ayrılabilen, dönebilen ve katlanabilen modeller de mevcut. Bunlar arasına neden Dell'in gösterdiği gibi bir model daha eklenmesin?
Olabilir, olmayabilir; bunu bekleyip göreceğiz. Peki, ya sizce; Dell, bu cihazı hayata geçirebilir mi? Proje gerçekleşirse, ortaya kullanışlı bir sonuç çıkart mı? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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