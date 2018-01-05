Dell'in Yeni XPS 13'ü Hem Güçlü Hem Hafif!

Dell'in yeni tanıttığı XPS 13 laptopu daha ince ve hafif, ama buna rağmen daha hızlı ve 4K ekrana sahip!

Dell'in yeni XPS 13'ü hem güçlü hem hafif!

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