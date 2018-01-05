Dell'in Yeni XPS 13'ü Hem Güçlü Hem Hafif!
Dell'in yeni tanıttığı XPS 13 laptopu daha ince ve hafif, ama buna rağmen daha hızlı ve 4K ekrana sahip!
Dell, CES 2018'in öncesinde yeni bir XPS 13 laptop tanıttı. Bu, cihazı daha da üst seviye yapmak için isteğe bağlı bir 4K ekranı olan, en son Intel işlemcileriyle donatılmış bir yenilenmiş model.
XPS 13'ün temel özellikleriyle başlayacak olursak: Laptop, Intel'in en son 8'inci nesil Core i5 ya da i8 işlemcilerini kullanıyor, 16GB'ye kadar sistem RAM'ı taşıyabiliyor ve 1TB kapasiteye kadar PCIe SSD destekliyor.
Dell şöyle diyor: "Sistemi daha küçük ve hafif yapsak da performansını, 2015'te çıkardığımız orijinal XPS 13'e göre ikiye katlamayı başardık. Bu şekilde dünyadaki en güçlü 13-inç laptop konumunu koruyoruz."
Ayrıca, gümüş ve siyah renkte bir model de sunan Dell, Rose Gold ve Alpine White klavyeye sahip versiyonlar da sunuyor. Bu sadece düz beyaz değil. Yeni XPS 13'ün beyaz avuçiçi dayanağı kristal silika malzeme kullanıyor ve bunun içine beyaz renk, dokuz kompozit katmanda bir kumaş gibi işlenmiş.
Bu, dokunmuş cam elyafın bir dizüstü bilgisayarda kullanıldığı ilk sefer ve şirket titanyum oksit kaplamasını da özellikle belirtiyor; leke dirençli özelliklerinin yanında, inci gibi bir parlaklığı var.
Bunlar, beyazın zamanla parlaklığını kaybetmeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca, biri laptopunuzu kalemle karalasa bile, sadece silerek tamamen izden kurtulmanız mümkün.
H. Hüseyin Öztürk
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