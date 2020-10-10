Dickinson 2. sezon ne zaman? Apple, Dickinson 2. sezon tarihini duyurdu

19. asırda Amerika'nın Massachusetts eyaletinde ailesi ve kardeşleriyle yaşayan Emily Dickinson'ın gençliğini anlatan ve Apple TV +'ın en çok beğenilen dizilerinden olan Dickinson'ın ikinci sezonu merakla bekleniyordu. Apple TV+ 'ın resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşılan kısa bir video ile duyuruldu.
DİCKİNSON 2. SEZON NE ZAMAN?
Başrolünde Emily Dickinson rolüyle Hailee Steinfeld'ın yer aldığı Dickinson 2. sezon, 8 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanacak ilk üç bölümle başlayacak. Yeni bölümler her hafta Cuma günü gelmeye devam edecek. Dizinin yayımlanan 2. sezon videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz:
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Fragmanda, Emily'nin bir oturuma ev sahipliği yaparken, tamamı beyaz elbiseler ve çiçekli taçlar giymiş bir grup kızla çevrili olduğunu görülüyor. Emily ruhlara, "Şöhreti aramalı mıyım?" diye soruyor. Hemen odadaki tüm mumlar Emily'nin sorusuna çok uğursuz bir yanıt olarak sönüyor.
Geçen sezon Emily, babasının güçlü itirazlarına rağmen şiirlerini yayınlamakta zorlandı. Bu sezon, yazar olarak kamusal bir hayat isteyip istemediğine karar vermesi gerekecek gibi görünüyor.
DİCKİNSON OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin kadrosunda, Hailee Steinfeld, Adrian Enscoe, Anna Baryshnikov, Jane Krakowski ve Toby Huss gibi isimler yer alıyor.
Hailee Steinfeld – Emily
Adrian Enscoe – Austin
Anna Baryshnikov – Lavinia
Jane Krakowski – Mrs.
Toby Huss – Edward
Ella Hunt – Sue Gilbert
Chinaza Uche – Henry
Finn Jones Samuel Holmes
Darlene Hunt – Maggie
Samuel Farnsworth – George Gould
Gus Birney – Jane Humphreys
Sophie Zucker – Abby
Allegra Heart – Abiah
Gus Halper – Joseph
Matt Lauria – Ben Newton
Amanda Warren – Betty
DİCKİNSON DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Emily Dickinson'ı ve Dickinson ailesini ekranlara getiren dizi, 19. yüzyılda Amerika'nın Massachusetts eyaletinde ailesi ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Emily Dickinson'ın gençliğini konu alıyor. Kendi ebeveynlerinden utanan ve toplumdan dışlanan Dickinson, katı geçmişine karşı isyan etmek ve sesini şiirin büyüsüyle duyurmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek. Dizi, genç kızın hem şiire olan yeteneğini hem de ailesiyle olan ilişkisini anlatıyor.
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