Dickinson 2. sezon ne zaman? Apple, Dickinson 2. sezon tarihini duyurdu

Apple TV +'ın en çok beğenilen dizilerinden biri olan Dickinson'ın ikinci sezon tarihi heyecanla bekleniyordu. Apple sevilen dizinin ikinci sezon yayın tarihini yeni bir videoyla duyurdu. Peki Dickinson 2. sezon ne zaman?