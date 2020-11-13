Diplomoceras Maximum: Benzerleri Kısa Yaşarken, O 200 Yıl Yaşıyormuş!

Çoğu kafadanbacaklı canlı çok kısa bir ömre sahipken, artık nesli tükenmiş olan bu ataları, 200 yıl boyunca yaşayabiliyormuş...

13 Kasım 2020 00:04

Levent Öztürk