Dünyanın En Hızlı Şarj Cihazı: Mcdodo GaN 100W İncelemesi

Telefonunuzu, dizüstü bilgisayarınızı ya da tabletinizi şarj etmek için tek cihaz yeter. Üstelik 100W gücünde hızlı şarj etmek de serbest! İşte Mcdodo GaN 100W incelemesi.