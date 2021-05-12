Dünyanın En Hızlı Şarj Cihazı: Mcdodo GaN 100W İncelemesi

Dünyanın en hızlı şarj cihazı iddiası bir hayli büyük bir iddia ancak Mcdodo, bunu kısa bir süre önce Türkiye'de de satışa sunduğu Mcdodo GaN 100W şarj cihazı ile yapmayı başardı. Peki, Mcdodo bunu nasıl yaptı?
Mcdodo'nun bugün inceleyeceğimiz GaN 100W şarj cihazı, Galyum nitrur isimli yarı iletkeni kullanıyor ve bu teknolojisi ile birlikte şarj dünyasının şu an aranan ismi. Bu cihaz sadece akıllı telefonları şarj etmiyor, onun yanında tablet veya dizüstü bilgisayar gibi, şarj edilmesi gereken ne tür cihazınız varsa en hızlı şekilde şarj edebiliyor. Üzerinde 2 adet USB Type-C, 1 adet de tam boyutlu USB bulunduran Mcdodo GaN 100W, böylece şarj işlemini aynı anda birden çok cihaza da uygulayabiliyor.
Galyum nitrur (GaN) temeli ile silikon temelli geleneksel şarj cihazlarından daha yüksek güç sağlayabilen Mcdodo GaN 100W, buna karşın boyutlarıyla da sıradan bir telefon şarj cihazı kadar da kompakt. Böylece cebinizde de taşıyabilir ve şarjınız bittiği an pratik şekilde cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
Kutu içeriğinde evrensel priz başlıkları ile beraber gelen Mcdodo GaN 100W, kendi üzerinde halihazırda ABD ile uyumlu girişini bulunduruyor. Böylece mesela ABD seyahatine giderseniz, sadece cihazın kendisini yanınıza almanız yeterli olacak. Türkiye ve Avrupa uyumlu başlığı ile öte yandan İngiltere'yle uyumlu başlığı da yine kutu içeriğinde yer alıyor.
Bunların yanında cihazda çeşitli koruma modları da var. Çok katmanlı soğutma teknolojisini içeren cihazda, 3D ısı dağılımı bakır levha yer alıyor ve böylece uzun süreli kullanımlarda ısınmadan işini yapabiliyor. Kaldı ki zaten söylediğimiz gibi cihazlarınızı oldukça kısa sürede şarj edebiliyor.
Öyle ki Mcdodo GaN 100W, Samsung marka bir akıllı telefonu 70 dakika içinde tam kapasite şarj edebilirken yine bağlayacağınız bir MacBook Pro ya da MacBook Air'i yine 70 dakika içinde şarj edebiliyor. Elbette kısa süreli şarjlarda da etkili kullanım sağlayabiliyorsunuz. Mesela 20 dakika içinde bir iPhone'u yüzde 50 şarj kapasitesine ulaştırabiliyor.
Biz kullandığımız süre içinde bu değerlerin karşılandığını gördük ve kullandığımız süre içinde gerek Samsung Galaxy S21 Ultra, gerek Huawei Mate 40 Pro akıllı telefonunu pek çok defa şarj ettik. Ayrıca öte yandan kullandığımız Huawei MateBook X Pro 2021 dizüstü bilgisayarını da şarj etme olanağı bulduk. Şarj süreleri o kadar tatmin edici ki, doğrusu Mcdodo GaN 100W ile beraber, cihazın kendi şarj adaptörünü kullanmayı unutturacağı açık. Kaldı ki zaten hem laptop hem telefon şarj etmek için böylece aynı anda birden fazla adaptör taşımanız da gerekmiyor, Mcdodo GaN 100W ile işi tek noktadan halledebiliyorsunuz.
Sonuç
Günün sonunda eğer ihtiyacınız yüksek güçte hızlı şarj ise Mcdodo GaN 100W tam size göre, ihtiyacınızı giderecek bir cihaz oluyor. Tek adaptör ile çantanızdaki tüm cihazları şarj edebilme fikri oldukça hoş olduğu gibi, aynı anda şarj etme fikri de bilhassa sevindirici. O anlamda eğer böylesi bir cihaza ihtiyacınız var ise Mcdodo GaN 100W iyi bir seçim olacaktır. Ancak cihazın fiyatı elbette biraz yüksek. Ancak bu tipte cihazlar için fiyatlar da bu şekilde seyrediyor. Şu an Mcdodo GaN 100W şarj cihazını 484 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %90
+ 100W gücünde hızlı şarj
+ Geniş uyumluluk
+ Aynı anda şarj
+ Çok katmanlı soğutma
+ Güvenlik önlemleri
- Fiyatı yüksek
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