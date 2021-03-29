Dünyanın İlk Katlanabilir PC'si: Lenovo ThinkPad X1 Fold

Evet, Lenovo ThinkPad X1 Fold, dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarı. Gerçekten ThinkPad X1 Fold'un oldukça ilginç bir ürün olduğu açık. Dizüstü bilgisayar formunda kullanılabildiği gibi aynı zamanda tablet formunda da kullanılabiliyor ve yanında getirdiği kalem ile de buna eşlik ediyor.
Dizüstü bilgisayar şeklinde kullanacağınız zaman ister fiziksel klavyesi ile kullanabiliyorsunuz, isterseniz sanal klavye ile de yazı yazabiliyorsunuz. Burada tercih tamamen sizlerin isteğinize göre olacak.
Ancak hemen baştan söyleyelim, bu dizüstü bilgisayarın fiyatı "birazcık" pahalı. Şu an bizim elimizdeki modelin 256 GB SSD kapasitesi var, ancak piyasada 512 GB'lık modeliyle bulunabiliyor ve o modelin fiyatına baktığımızda da karşımızda tam 38 bin 426 TL'lik bir etiket gördüğümüzü söyleyelim. Yani kolay kolay herkesin satın alabileceği bir ürün olmadığı açık.
Lenovo, bu cihazı geçtiğimiz yıl CES 2020 yılında tanıttı ve tam 43 ödül birden kazandı. Kuşkusuz yenilikçi bir cihaz ve gelecek için üretilecek bu türde ürünlere de önemli bir kapı aralıyor. Bunun için önemi büyük. Fakat bir dizüstü bilgisayar veya tablet ihtiyacınız varsa bu cihaza bunca para verir misiniz, tüm ihtiyacı karşılıyor mu, şu noktada üzerinde durulması gereken konu bu.
Lenovo ThinkPad X1 Fold Tasarım ve Kullanımı Nasıl?
ThinkPad X1 Fold'u bir nevi Samsung'un ilk Fold akıllı telefon modeline benzetmek mümkün. Zira o telefonda karşımıza dar uzun bir ekran çıkıyor ve bu da sıradan bir telefondan beklediğimiz görüntüyü sunmuyordu. ThinkPad X1 Fold da aslında benzer diyebiliriz. Zira laptop formundayken, manyetik klavyeyi de üzerine yerleştirdiğiniz ekranı fazla küçük kalıyor. Bu görünümüyle IBM'in eski ThinkPad modellerine benzediğini söyleyebiliriz. Laptop'ın kapağını bu şekilde kapattığınızda ise bir kitaba benziyor. Alıp rafa yerleştirseniz gerçekten de hiç sırıtmaz.
Ancak ekranı açıp arkasındaki ayağı da açarak masa üzerine yerleştirirseniz, kullanım şekli bir anda değişiyor ve geniş ekranlı bir laptop halini alıyor. Ekranın açık olduğu durumda 13.3 inç boyutuna ulaştığını söyleyelim. Böylece fiziksel klavyeyi de bir Bluetooth klavye şeklinde kullanabiliyor ve bu sayede ihtiyacınız olan işlemleri yapabiliyorsunuz.
ThinkPad X1 Fold, Windows işletim sistemiyle çalışıyor ve bu sayede bildirim ekranından tablet modunu da açarak cihazı tablet olarak etkin şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer cihazı laptop formunda kullanacaksanız ise tablet modunu kapatıp, ekranı katlayıp, alt ekran üzerine de klavyeyi taktığınızda otomatik olarak yine laptop formuna dönüşüyor.
Bu kullanımdayken klavyeyi çıkarttığınızda ise çift ekranlı bir laptop halini alıyor. Ekranı genişletmek istediğinizde bu kullanım biçimi çok uygun oluyor, ancak ekrana dokunarak bir öğeyi ekranlar arasında geçirmenin zor olduğunu da söyleyelim. Zira parmağınız genellikle ekranın kıvrılma noktasına takılıyor. Bunun için daha etkin kullanım için bir Bluetooth fare işe yarayacaktır.
Yani cihaz farklı ve esnek kullanım biçimlerini gözetiyor doğrusu. Ayrıca kutu içeriğinde bir kalem de mevcut. Böylece tablet formunda kullanırken bundan da yararlanabiliyorsunuz. Bu arada bu kalemin 4096 basınç hassasiyetine sahip olduğunu da söyleyelim. Böylece grafik çalışması yapılırken bu kalem ile doğru gölgeleme de yapılabilir.
Bu arada ThinkPad X1 Fold öte yandan fazlasıyla da şık bir cihaz aslında. Ha, evet, önden bakıldığında ekran çerçevesi biraz kalın. Arkasında yer alan deri kılıfıyla beraber ise hem elde güzel bir tutuş sağlıyor hem de güzel görünüyor. Ayrıca bu kılıfın arkasında bir ayak da var; cihazı tablet formunda kullandığınızda bu ayağı açarak dik durmasını sağlayabiliyorsunuz.
Bu arada X1 Fold'un çevresinde pek bağlantı yok. Sadece 2 adet USB-C 3.2 portu yer alıyor, klavyede de klavyeyi şarj etmek için gerekli microUSB yuvasına yer verilmiş. Cihazın ayrıca nano SIM kart slotlu olan modeli de var, ancak bu o model değil.
Lenovo ThinkPad X1 Fold Özellikleri Neler?
Elbette ThinkPad X1 Fold nihayetinde günlük kullanımlar için üretilmiş bir ürün değil. Fiyatına bakarak bunu görebiliyoruz. Pek tabii ki kullanılabilir, ancak hitap ettiği alan daha çok profesyonel kulvar. Özellikle mobil ortamlarda hem çizim hem masa başı çalışma işleri gerektirecek uygulamalar için avantajlı seçenekler sunuyor. Çift ekranlı laptop, kompakt bir dizüstü bilgisayar ve geniş ekranlı bir tablet gibi kullanılabileceği gibi, uzun okumalarda yatay şekilde katlayarak kitap gibi okuyabiliyorsunuz da.
Peki, bu laptop'ın içinde neler var, teknik özellikleri neler?
İşlemci tarafında Intel'in hibrit cihazlar için geliştirdiği Core i5-L16G7 işlemcisinden güç sağlayan laptop, 5 fiziksel çekirdek ve 5 iş parçacığı ile çalışıyor. 1.40 GHz taban frekansta çalışan bu işlemci, yük altında ise 3.0 GHz'e erişebiliyor. Intel'in Lakefield mimarisine dayalı olan bu işlemci, 7W'lık güç tüketimiyle beraber bu türde ince ve hafif laptop'larda kullanılmak üzere tasarlanmış ve Windows tabanlı tabletler için kullanımı uygun. Özellikle bekleme modunda güç gereksinimi büyük ölçüde azaltılan bu işlemci sayesinde bu laptop uzun süreler bekleme modunda kalabiliyor ve dokunduğunuz anda da kaldığınız yerden çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii ki performans bakımından bakıldığında çok yüksek güç üretmediğini de söylemek lazım.
8 GB DDR4 RAM ile desteklenen laptop'ta, 256 GB kapasitesinde SSD bulunuyor. Grafik birimi ise Intel'in yerel grafik işlemcisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada ekranın 13.3 inç büyüklüğünde OLED panelden oluştuğunu da söyleyelim. 2048x1536 piksel, yani 2K çözünürlük üreten bu ekran DCI-P3 renk gamutunun da yüzde 95'ini kapsıyor ve dokunmaya karşı elbette tam duyarlılık gösteriyor.
Bu arada web kamerası ekranın hemen yan tarafına konumlandırılmış. Bu kamera 5 MP'lik HD çözünürlükte olurken, kuşkusuz ekranın katlı olduğu laptop formlarında pek kullanışlı değil. Kamerayı kullanacağınızda ekranı yata konumlandırmanız daha iyi bir açı elde etmenizi sağlayacak. Görüntülü görüşmeler için de 4 mikrofon yerleştirilmiş.
Cihazın üzerindeki hoparlörler ise Dolby Atmos ile desteklenmiş ve cihazı laptop formunda kullandığınızda, ekranın çevresine denk gelecek şekilde 4 yana yerleştirilmiş. Ses çıkış gücü yüksek, ancak performans konusunda çok başarılı olmadığını da söylemek lazım.
Son olarak laptop'ın pil ömrünün standart testlerde 8.5 saat şeklinde olduğunu, bunun da neredeyse bir çalışma günü için ideal bir süre olduğunu söyleyelim. Eğer bu cihazda film izlemeye kalkarsanız ise yaklaşık olarak 7,5 saatlik seans yapabilirsiniz.
Sonuç
Evet, bu bölümümüzde dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarına yakından baktık. Lenovo, ThinkPad X1 Fold ile güzel bir işe imza atmış. Katlanan ekranın avantajlarından pek çok farklı kullanımla yararlanılabiliyor. Böylece 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarların geleceğine de göz kırpan bir model olmuş ve kuşkusuz fazlasıyla inovatif. Ancak 38 bin 426 TL'lik fiyat etiketi pek tabii ki bir hayli pahalı ve tabii ki herkese uygun bir cihaz değil. Niş bir kitleye hitap ediyor ve her şeyden öte elbette biraz da Lenovo'nun deneme modellerinden biri oluyor.
Lenovo zaten dizüstü bilgisayar kategorisinde bu tür denemeleri ve yeni teknolojilere kafa yormasıyla ünlü bir marka. Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce de yine Lenovo'nun Yoga Book isimli çift ekranlı laptop modelini görmüştük. Bu kez de bu ekranları katlayarak karşımıza çıkartmış. Bir sonraki modeli de gerçekten merakla bekliyoruz diyelim ve artık burada incelememizi noktalayalım.
CHIP Online Notu: %80
+ İnanılmaz form faktörü
+ Güzel katlanabilir ekran
+ İnovatif tasarım
+ Kompakt laptop formu
+ Geniş kullanım seçeneği
+ Kalem ve klavye desteği
+ İdeal pil ömrü
- Fiyat/performans
- Sadece 2 USB-C bağlantısı
- Ses performansı
Lenovo ThinkPad X1 Fold Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi Windows 10 Pro
- İşlemci Intel Core i5-L16G7 1.40 GHz
- Çekirdek 5
- Ekran 13.3 inç OLED (2048x1536)
- Bellek 8 GB LPDDR4X 4267 MHz
- SSD 256 GB NVMe PCIe SSD M.2
- Grafik Intel UHD Graphics
- Ses Dolby Atmos
- Pil Ömrü 8.5 saat
- Bağlantılar USB-C 3.2 Gen 2 (2 adet), BT 5.1, Wi-Fi 6
- Boyutlar 11.5 x 299 x 236 mm
- Ağırlık 999 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın