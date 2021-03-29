Dünyanın İlk Katlanabilir PC'si: Lenovo ThinkPad X1 Fold

İşte dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı Lenovo ThinkPad X1 Fold! Fiyatıyla el yakan, ancak kullanım biçimiyle geleceğe göz kırpan Lenovo ThinkPad X1 Fold nasıl bir bilgisayar? İşte tüm detaylarıyla Lenovo ThinkPad X1 Fold incelemesi!

29 Mart 2021 20:00

Ercan Uğurlu