Dyson'ın 2021 Yılı "Küresel Toz Araştırması"nın Sonuçları Açıklandı

Dyson, ilkini 2020 yılında gerçekleştirdiği küresel toz araştırmasının yenisiyle insanların temizlik alışkanlıklarını ve davranışlarını ortaya koyarken, ev tozu ve bunun sağlığımız üzerindeki etkileri konusundaki farkındalığı ölçtü.

Dyson Küresel Toz Araştırması Sonuçları Açıklandı

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