E-Postalar Robotlar Tarafından Yazılıyor!

İstatistiğe göre Gmail'de epostaların bir kısmını, yapay zekadan yardım alarak göndermeye başladık!

E-Postalar Robotlar Tarafından Yazılıyor!

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