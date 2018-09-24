E-Postalar Robotlar Tarafından Yazılıyor!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler