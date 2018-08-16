EA, Önde Gelen Tasarımcısını Kaybetti

Electronic Arts'ın 20 yıllık tasarım lideri, dev oyun firmasından gizemli bir biçimde ayrılıyor!

EA, Önde Gelen Tasarımcısını Kaybetti

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