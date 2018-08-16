EA, Önde Gelen Tasarımcısını Kaybetti
Electronic Arts'ın 20 yıllık tasarım lideri, dev oyun firmasından gizemli bir biçimde ayrılıyor!
EA ve DICE yöneticisi Patrick Söderlund yaklaşık yirmi yılın ardından şirketi terk ediyor.
Duyuru, Söderlund'un personeli ile paylaşıldığı ve ardından resmi EA web sitesinde paylaşılan bir açıklama yazan EA CEO'su Andrew Wilson tarafından yapıldı.
Wilson'ın açıklamasına göre, Söderlund şirketi bu yılın ilerleyen dönemlerinde "yeni bir döneme başlamak" için terk edecek. Bununla birlikte, ne Wilson ne de Söderlund bunun ne tam olarak anlama geldiğini açıklamadı.
Söderlund, firmanın tasarım girişimlerinden sorumlu olan EA'nın Tasarım Direktörüydü. Yaklaşık 20 yıl boyunca şirkette, DICE'ın CEO'su (Battlefield serisinin arkasındaki stüdyo) ve EA'daki Küresel Stüdyolar Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli rolleri üstlendi. Bunun yanı sıra, artık DICE oyunları için standart olan Frostbite Engine'in geliştirilmesini denetledi.
Star Wars Battlefront 2'yi çevreleyen ganimet kutusu tartışmasının büyük bir kısmının hedefi olan Söderlund, EA'in küçük harcamalar (microtransactions) ile "bir hata yaptığını" kabul etmiş ve yayıncının hatalarından ders alacağına dair söz vermişti.
EA bazı takımlarını değiştirmeye ve karıştırmaya başladı ancak henüz büyük bir değişiklik yaşanmadı. Söderlund'un ayrılığını açıklayan Wilson, EA'nın ekibinin "yetenek ve uzmanlığına" dayanacağını ve şirketin stratejisinin "merkezi bir unsuru" olarak Electronic Arts'da yaratıcılığı ön plana çıkarmaya çalışacağını söyledi.
EA, Söderlund'un yerini kimin alacağı henüz belli değil, ancak duyurudan anlaşılana göre, firmadan tamamen ayrılmadan önce üç aylık bir geçiş dönemi yaşanacak...
Levent Öztürk
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