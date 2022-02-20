Ege ve Marmara Denizi'nde depremler

AFAD'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssü Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede.
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Saat 23.20'de ise Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Depremin merkez üssü, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre uzaklıkta.
Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya AA'ya yaptığı ilk açıklamada depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk incelemede ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini söyledi.
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