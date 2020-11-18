Elon Musk, dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu! Mark Zuckerberg kaçıncı?

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla'nın önde gelen ABD şirketlerinin S&P 500 endeksine katılma seçiminin ardından Tesla'nın hisseleri % 13 arttı. Musk, dünyanın en zengin üçüncü kişisi olmak için Facebook'un Mark Zuckerberg'ini geçmeye hazırlanıyor.
Tesla hisse fiyatındaki en son artışın, Musk'ın servetini yaklaşık 15 milyar $ (11.4 milyar £) artırarak 117.5 milyar dolara çıkardığı tahmin ediliyor.
DÜNYA SIRALAMASI DEĞİŞİYOR
The Guardian'ın haberine göre bu durum, 49 yaşındaki Musk'ı Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 106 milyar dolar ile 36 yaşındaki Zuckerberg'in önüne geçirerek üçüncü konumlandırdı. Endeks, Musk'ı 102 milyar dolar ile dördüncü sırada gösteriyor ancak pazartesi günü piyasa kapandıktan sonra genişletilmiş ticarette meydana gelen % 12'lik artışı henüz içermiyor.
Tesla hisselerinin % 20'sine sahip olan ve roket şirketi SpaceX'i kuran Musk, servetinde bu yıl şu ana kadar yaklaşık 90 milyar dolarlık bir artış yaşadı. Tesla'nın hisse fiyatlarındaki artış, Musk'ı kendisine 55,8 milyar dolar ödeyebilecek bir bonus anlaşması için hedefe koyduğunda serveti daha da yükselebilir.
MUSK'TAN ÖNCE JEFF BEZOS VE BİLL GATES GELİYOR
Dünyada Musk'tan daha zengin olan tek kişi, 184 milyar dolarlık bir servete sahip Amazon kurucusu Jeff Bezos ve 129 milyar dolar ile Microsoft'un ana kurucusu Bill Gates. Gates, hastalıklarla ve yoksullukla mücadele etmek için 50 milyar dolardan fazla para verdi.
Musk, Gates ve yatırımcı Warren Buffett tarafından dünyanın en zengin insanlarını servetlerinin en az yarısını hayır kurumlarına vermeyi taahhüt etmeye teşvik etmek için oluşturulan hayırseverlik girişimi Giving Pledge'i imzaladı. Ancak 2002 yılında kardeşiyle kurduğu bir hayır kurumu olan Musk Vakfı, yasal düzenlemelere göre 100 milyon dolardan az bağış yaptı.
TESLA EN DEĞERLİ ŞİRKETLER ARASINDA YER ALACAK
Tesla, Eylül ayındaki son değişimde endekse katılacaktı ancak hisse senedinin oynaklığıyla ilgili endişeler nedeniyle devre dışı bırakıldı. 400 milyar dolara yaklaşan borsa değeri ile Tesla, S&P 500 endeksine şimdiye kadar eklenen en değerli şirketler arasında yer alacak.
Tesla, araç sayısının sadece bir kısmını oluşturmasına rağmen, Toyota, Volkswagen ve General Motors'un önünde, dünyadaki herhangi bir otomobil şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahiptir. Telsa, Toyota'nın yaklaşık 10 milyon yıllık üretimine kıyasla bu yıl 500.000'e kadar araç teslim etmeyi bekliyor.
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