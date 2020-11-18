Elon Musk, dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu! Mark Zuckerberg kaçıncı?

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın hisselerinin şirketin en meşhur hisse senetleri endekslerinden S&P 500'e katılmasıyla serveti de epey bir artış yaşadı. Mark Zuckerberg'i geçerek dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu...