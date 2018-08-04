Elon Musk, Tesla Otomobillerine Atari Koyacak
Elon Musk, ünlü otomobili Tesla'da Atari oyun konsollarına yer verecek.
Elon Musk, Tesla ve Atari arasında anlaşmaya imzayı attı. Bu anlaşmaya göre, Musk'ın ünlü otomobili Tesla'larda Atari oyun konsolları yer alacak. Görünüşe göre Tesla, Atari ile daha eğlenceli bir platform halini alacak. En azından Musk, Twitter'dan yaptığı açıklama ile bunu öngörüyor.
Elon Musk, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tesla otomobillerine Atari'nin süper eğlenceli oyunlarını getireceklerini ve bu oyunları, otomobil konsolundaki dokunmatik ekrana entegre edeceklerini söylüyor.
Bugüne kadar hiçbir şirket Atari 2600 ve Atari Lynx'i işin içine dahil etmemişti. Asteroids, Missili Command veya Centipede gibi klasik oyunları otomobil içinde oynamak nasıl bir şey olacak, bunu Tesla otomobillerinde hep birlikte göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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