Elon Musk, Tesla otomobillerine Atari koyacak

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Kayıp Şehirler