Elon Musk, Tesla Otomobillerine Atari Koyacak

Elon Musk, ünlü otomobili Tesla'da Atari oyun konsollarına yer verecek.

Elon Musk, Tesla otomobillerine Atari koyacak

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy Note 9 Bir Kez Daha "Kazara" Sızdı!
Elon Musk, Tesla Otomobillerine Atari Koyacak
İşte Canon PowerShot SX740 HS Özellikleri
"Steam chat güzel ama açılmasa" diyorsanız
Uzayın Sınırı Yeniden Çizilebilir

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir