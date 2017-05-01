Elon Musk, Trafiğe de El Atmaya Hazırlanıyor
Tesla ve başarılı SpaceX projelerinden sonra şimdi de trafiğe el atmayı düşünen Musk, çılgın projesinin konsept videosunu yayınladı!
Tesla ve SpaceX projeleriyle adından fazlaca bahsettiren Elon Musk, yeni projesiyle trafik çilesine de çözüm getirmeyi planlıyor gibi görünüyor. Trafiği büyük ölçüde rahatlatacak ve bundan ziyade farklı bir ulaşım profili oluşturacağa benzeyen yeni proje için Boring Company isimli bir şirket de kuran Musk, projenin ilk konsept videosunu da internet sitesi üzerinden paylaşmış.
Hemen yukarıdan da izleyebileceğiniz videoda, trafiği büyük oranda yer altına taşıma fikrini benimseyen Musk, bu işleri de kuşkusuz otomatikleştirme yoluna gitmiş. Otomobilleri manüel olarak minimum ölçüde kullanmayı amaçlayan proje, uzun veya planlanmış yolculukları yer altına, raylı sisteme entegre etme planını işliyor. Buna göre, yeraltı tünellerini kullanmak isteyen sürücüler, otomobillerini yol kenarında yer alan platform üzerine çekiyor. Ardından platform otomobilinizi yeraltına indiriyor ve saatte 200 km hızla akıp gitmekte olan tünele sokuyor.
Proje oldukça çekici dursa da, elbette gerçekleşmesi bir hayli uzun zaman alacak gibi görünüyor.
Ercan Uğurlu
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