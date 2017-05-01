Elon Musk, Trafiğe de El Atmaya Hazırlanıyor

Tesla ve başarılı SpaceX projelerinden sonra şimdi de trafiğe el atmayı düşünen Musk, çılgın projesinin konsept videosunu yayınladı!

Oynat Elon Musk bunu da yapacak Tesla ve başarılı SpaceX projelerinden sonra şimdi de trafiğe el atmayı düşünen Musk, projenin konsept videosunu yayınladı.

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