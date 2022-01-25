Emea Valorant Regional Leagues eleme tarihleri ve formatları açıklandı

Emea Valorant Regional Leagues eleme tarihleri ve formatları duyuruldu. Bütün VRL normal sezonları 14 Şubat haftasında başlayacak. VRL normal sezonlarında mücadele edecek takımların belirleneceği tarihler ve formatlar da açıklandı.