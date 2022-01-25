Emea Valorant Regional Leagues eleme tarihleri ve formatları açıklandı

Emea Valorant Regional Leagues eleme tarihleri ve formatları duyuruldu. Bütün VRL normal sezonları 14 Şubat haftasında başlayacak. VRL normal sezonlarında mücadele edecek takımların belirleneceği tarihler ve formatlar da açıklandı.

Emea Valorant Regional Leagues eleme tarihleri ve formatları açıklandı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Duraklat, oynat, ileri sar: Bir oyundan daha fazlası
Google, Daha Önce Mahkeme Tarafından Reddedilen İtirazını Yineledi!
Meta, Dünya'nın En Hızlı Yapay Zeka Süper Bilgisayarını Tanıttı!
James Webb Uzay Teleskobu Hedefine Ulaştı! Peki Bundan Sonra Ne Olacak?
Bu Telefon Dünyanın En Güvenli Akıllı Telefonu Olabilir: İşte Sikur One...

 

 