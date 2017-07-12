En İyi 5 VPN Tarayıcı Eklentisi!
Tüm sisteminizi VPN'le donatmak yerine sadece web tarayıcınız üzerinden gizlilik arıyorsanız, işte sizin için en iyi 5 eklenti ve sundukları!
Tam donanımlı bir VPN kullanmanın birçok faydası var. Şifresiz Wi-Fi bağlantılarını güvenli hale getirmek, IP adresinizi gizlemek, normalde ulaşamadığınız web sitelerine ulaşmak, bunlardan sadece bazıları.
Ancak bu tür VPN'lerin bağlantınızı yavaşlatmak gibi bazı dezavantajları da var. VPN ve proxy tarayıcı uzantıları ise genellikle daha hafifler ve tam VPN istemcileri için iyi bir alternatifler. Sadece tarayıcı trafiğinizi koruduğu için aynı güvenliği sunmasalar da şifreli bağlantı, farklı IP ile dolaşma gibi faydalara sahipler.
Aşağıda Chrome ve Fireox için en iyi VPN eklentilerini sıraladık.
1. TunnelBear
TunnelBear'ın Chrome eklentisi ile 20 farklı ülkeden internete açılabilirsiniz. Ctrl+Shift+U tuşlarını kullanarak hizmeti anında açıp kapayabilirsiniz.
2. Windscribe
Windscribe'ı kullanmak için kaydolmanıza gerek yok. Sadece bir kullanıcı adı seçerek aylık 2GB veri kullanabilirsiniz. Eposta adresinizi verirseniz ayda 10GB'a kadar veri tüketme hakkı kazanıyorsunuz.
3. Hotspot Shield Free
Ücretsiz Firefox ve Chrome eklentileri sunan Hotspot Shield Free, sadece tek bir düğmeye basarak sizi en uygun sunucuya bağlıyor. Düğmeye bir kez daha basarak bağlantınızı kesebiliyorsunuz. Ücretsiz sürümde günde 750MB harcayabiliyorsunuz ancak performansın her zaman tutarlı olmayabildiğini söyleyelim.
4. ZenMate
41 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu iddia eden popüler hizmet, Firefox ve Chrome eklentileri sayesinde temel VPN hizmeti sunuyor. Başlamak için eposta adresinizle kaydolmanız gerekiyor. Ancak canınızı sıkacak bir veri kısıtlaması yok; yani hizmeti istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Sunulan hızın ise kabul edilebilir seviyelerde (Alman sunucu 20Mbps civarında) olduğunu söyleyebiliriz.
5. DotVPN
DotVPN ile VPN'e bağlanmak, tek bir düğmeye basmak kadar kolay. Ücretsiz sürümde konumunuzu seçemiyorsunuz; DotVPN sizi en hızlı sunucuya bağlıyor ve sunucuları otomatik olarak değiştiriyor. DotVPN'in basit bir firewall, reklam, izleyici ve analiz engelleyicisi de var.
Zeynel A. Öztürk
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