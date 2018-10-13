En İyisi Artık Galaxy Note 9 Değil

"En iyi ekran" unvanı, Galaxy Note 9'un elinden çabuk alındı! İşte yeni kral...

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