En İyisi Artık Galaxy Note 9 Değil
"En iyi ekran" unvanı, Galaxy Note 9'un elinden çabuk alındı! İşte yeni kral...
Galaxy Note 9'un Super AMOLED ekranının birkaç ay önce DisplayMate'ten aldığı yüksek notu (A+) hatırlayacaksınız. Ünlü ekran değerlendirme firması, şimdi ise Google'ın yeni Pixel 3'ünün ekranına övgü yağdırdı.
Firma tweet'inde cihazın "en yüksek A+ puanını ve DisplayMate En İyi Akıllı Telefon Ekranı Ödülü'nü aldığını" söyleedi. Firma yaptığı testlerin detaylarını tam açıklamasa da, detaylı bir raporu 15 Ekim'de yayınlayacağını söyledi. Bu gelişme Google için oldukça sevindirici çünkü geçen sene çıkan Pixel 2 XL, ekranla ilgili bazı sorunlar yaşamıştı. Telefonun LG tarafından üretilen ekranı, renklerle ilgili sorun yaşamakla kalmamış, "yanma" sorununa da imza atmıştı.
DisplayMate, Pixel 3'ün ekranının Pixel 3 XL karşısında nasıl bir performans sergilediğinden ise henüz bahsetmedi. Ön satışa sunulan Pixel 3 XL ve ve Pixel 3, önümüzdeki günlerde belirli ülkelerde raflardaki yerini alacak.
Zeynel A. Öztürk
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