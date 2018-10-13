En İyisi Artık Galaxy Note 9 Değil

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Savaş Makineleri