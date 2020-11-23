Enes Batur'un 1 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu

Enes Batur, İstanbul Etiler'de geçirdiği trafik kazası ile gündemde. Türkiye'nin en popüler Youtuber'larından biri olan Enes Batur'un lüks aracı pert oldu. Enes Batur ve kaza anında yanında olan kız arkadaşı Ecenaz Üçer yara almadan kurtuldu.
Lüks Araç Pert Oldu
Enes Batur, Etiler'de hareket halindeyken başka bir araca ve orta refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada lüks Chevrolet araç kullanılamaz hale geldi. Chevrolet Camaro SS ortalama 1 milyon 350 bin TL. fiyat etiketine sahip.
Kazanın sebebi ile ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Kazadaki diğer araç ve olay sonrası kareler şu şekilde:
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