Eric Cantona'nın Heykeli, Gerçekten Uçuyor!
Bir dönemin efsane futbolcusu Eric Cantona'nın "havada uçan" heykeli, görenlerden tam not aldı!
- Levent Öztürk
Eskinin efsane futbolcusu Eric Cantona, uzaya bir ziyaret planlıyor (gibi görünmek istiyor) ve bunu tek mantıklı yöntemi kullanarak duyurdu: Kendisinin gerçek boyutlu bir süzülen heykelini İngiltere'deki London Victoria tren istasyonunda sergileyerek...
Heykel, şaşırtıcı bir şekilde Dünya'nın "ilk havada süzülen Eric Cantona heykeli" olarak tanımlanarak daha fazla heykelin yolda olduğuna işaret ediyor. Heykelde, mıknatıslar kullanarak uzay giysisi giyen heykelin bir model Dünya üzerinde süzülmesi tasvir ediliyor. Bu tür süzülen heykeller modern sanat galerilerinde çok sıra dışı olmasalar da, bu heykelin en büyüklerden biri olduğu söylenebilir.
Cantona'nın neden uzaya gideceği sorusunun cevabı ise... Tabii ki bir alkollü içecek reklamı. Futbolcunun seyahati, bir içecek markasının reklamı ve markanın, "tüm evrendeki 'en iyi tat'" olduğunu kanıtlamak için gerçekleştirilecek.
Görünene göre Cantona, aslında uzaya çıkmayı planlamıyor. Yapılan bir "sahte basın konferansında" futbolcu, NASA sembolüne benzeyen 'ALSASA' (markanın malzemelerinden bazılarını aldığı Fransa'nın Alsace bölgesine bir gönderme) sembolü üzerinde amaçlarını duyurdu. Ancak fikrin tamamen inanılmaz olduğunu söylemek mümkün değil. Hem Elon Musk'ın SpaceX'i hem de Richard Branson'un Virgin Galactic'i yakın gelecekte uzaya turist taşımayı planlıyor ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i de aya insanlı uçuşlara hazırlanıyor.
Doğru olsa da olmasa da, heykelin kendisinin bir sanat eseri olduğunu söylemek mümkün. Sanatçılar ve mühendisler, modeli üretmek ve kürenin üzerinde sorunsuz bir şekilde uçmasını sağlamak için yüzlerce saat harcadılar.
Cantona, bir kamusal seyahat merkezinde ölümsüzleştirilen ilk futbolcu değil ancak yeni heykelin, geçtiğimiz yıl Madeira Havaalanı'na yerleştirilen Cristiano Ronaldo heykelinden biraz daha etkileyici olduğu kesin.
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