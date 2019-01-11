Etch-A-Sketch Web Tarayıcınıza Geldi!
Klasik oyuncak Etch-A-Sketch, yeni bir Chrome Labs deneyi sayesinde web tarayıcınıza geldi!
Etch-a-Sketch ile basit çizimler yapmayı özlüyorsanız, Google'ın en son Chrome Labs deneyini seveceksiniz.
Web-a-Skeb, klasik oyuncağı web tarayıcısı üzerinden kurcalamanıza izin veriyor. Oyuncağın kullanımı ise her zamanki gibi zor. Eğer anlaşılır bir şey çizebilirsiniz, kendinizi başarılı sayabilirsiniz.-
Web-a-Skeb, manyetik oyuncakta olmayan birkaç ek özellik de sunuyor. Oyunda şu üç stili kullanabiliyorsunuz: Hızlı (düz çizgi), fancy (gölgeli çizgi), fanciest (değişen gökkuşağı renkleri). Web tabanlı oyunu geliştiren Rowan Merewood, asıl amacının bir aralık belirten bir düğme oluşturmak olduğunu söylüyor. Web-a-Skew'in gelecekteki sürümleri, klavyeyle çizimi de destekleyebilir ancak o zamana kadar fareyi kullanmanız gerekiyor.
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