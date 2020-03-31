Ev PC'leri Hakkında Şaşırtıcı Araştırma

Webroot'un araştırmasına göre, tüketici PC'leri, işyerlerindeki PC'lere göre iki kat daha fazla virüs riski taşıyor. Firmanın bulgularına göre tüketici PC'lerinin virüslere karşı daha zayıf olmasının sebebi, pek çoğunun Windows 7 gibi eski işletim sistemleri kullanıyor olmaları ve tüketicilerin, işletmeler tarafından kullanılanlarla aynı derecede koruma sağlayan güvenlik çözümlerine sahip olmamaları.
Virüs bulaşan tüketici bilgisayarlarının %35'inden fazlası, üç kereden fazla zararlı yazılımların etkisine girmişti ve yaklaşık %10'u da altı veya daha fazla kez zararlılardan etkilenmişti. Firma, raporunu oluşturmak için 37 milyar URL'den, 842 milyon alan adından, 4 milyar IP adresinden, 31 milyon aktif mobil uygulamadan ve 36 milyar dosya davranışı kaydından topladığı örneklemeleri analiz etti.
Tüketici PC'lerinin devam eden güvensizliği, aynı zamanda işletmelerin çalışanlarına kendi kişisel cihazlarından firma ağlarına bağlanma iznini vererek ne kadar büyük bir risk aldıklarını da gösteriyor.
Windows 7'nin ömrünün sonuna gelmesi, siber suçluların eski işletim sistemini kötü amaçlı yazılımlar ile hedeflemelerini artırıyor. Ayrıca Webroot, tehditlerin %85'inin kullanıcıların temp, appdata, cache veya windlr dosyalarında bulunduğunu söylüyor.
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