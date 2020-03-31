Ev PC'leri Hakkında Şaşırtıcı Araştırma

Yeni bir araştırmaya göre evlerimizde kullandığımız kişisel PC'lerimiz, işyerlerinde kullanılan PC'lere göre çok daha fazla risk taşıyor.

31 Mart 2020 21:00

Levent Öztürk