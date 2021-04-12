Facebook'un Clubhouse'u Hotline Geiyor! Peki, Facebook Hotline Nedir?

Pandemi ile beraber sosyal platformlar da şekil değiştiriyor ve ortama uygun yeni platformlar da çıkıyor. Geçtiğimiz sene Instagram'da yapılan canlı yayınlar neticesinde hazırlanan ortama Clubhouse adında bir uygulama adeta fişek gibi girmiş ve akabinde de kullanıcılar tarafından yaratılan sohbet odalarında muhabbetler dönmüştü. Ancak Clubhouse uygulaması adeta saman alevi gibi bir etki yarattı ve şimdilerde insanlar bu uygulamaya olan ilgilerini kaybetmiş durumdalar. Öte yandan sosyal medya devlerinin Clubhouse özelliğini kendi bünyelerine katma fikri de bunun tetikleyicisi oldu.
İlk olarak Twitter'dan gelen Twitter Space hamlesinden sonra şimdi Facebook da kendi uygulaması üzerinde çalışıyor. Facebook, yine Clubhouse benzeri şekilde yalnızca davet yöntemiyle kullanılabilecek olan Hotline adını verdiği uygulamayı şu sıralar test ediyor.
Facebook Hotline'ı test eden ilk kişi ise bir emlak yatırımcısı Nick Huber oldu. Yatırım yapmak isteyenlere, emlak konusunda kişisel ve mesleki gelişimi hedefleyenlere yönelik Hotline üzerinden bir oturum düzenleyen Nick Huber, aslında Hotline'ın kullanım amacını da biraz ortaya koymuş.
Today my team is announcing https://t.co/48yIHJbzmi — a new product for live Q&A's. It's been a blast building with @mollycnix, @nikitabier, @SakanakaKarina, and @mgaudi17— Erik Hazzard (@erikhazzard) April 7, 2021
Stay tuned for more shows to comehttps://t.co/hLr1VBlJkD
Bir yardım hattı veya çeşitli konular üzerinde fikir almak isteyenlere özel bir platform halini alacakmış gibi görünen Facebook Hotline, öte yandan Clubhouse benzeri sesli sohbet desteği ile beraber muhtemelen daha pek fazla konuda sohbet odaları oluşturabileceğiniz bir uygulama olacak.
Facebook Hotline'a kayıtlı herkes oturum açarak sohbete katılabiliyor ve bunu ister yazılı ister sesli şekilde yapabiliyor. Düzenlenen oturumlar hem ses hem video dosyası olarak kaydedilebiliyor ve böylece sohbeti düzenleyenler daha sonra bu medyaları YouTube, Facebook, Twitter veya diğer ağlara yükleyebiliyorlar.
Şimdilik test aşamasında olan Facebook Hotline'ın çok geçmeden kullanıma sunulması bekleniyor.
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