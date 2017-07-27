Facebook İçin Çok Konuşulacak Bir İddia Daha!
Amazon, Apple ve Google gibi dev isimlerin yarışmaya başladığı bu alanda, Facebook'un olmaması herhalde beklenemezdi...
İddiaya göre bir teknoloji devi daha dijital asistanlı / akıllı bir ev hoparlörü geliştirmeye karar verdi. DigiTimes'ın raporuna bakılırsa Facebook kendi hoparlörü üzerine çalışmaya başlamış bile. 15-inç dokunmatik bir ekrana sahip olan cihaz 2018'de piyasaya sürülecek. Facebook konu ile ilgili sorulara cevap vermeyi reddetti.
Tabii ki Facebook evinize akıllı bir hoparlör koyma hedefine sahip tek marka değil. Geçtiğimiz ay Apple bizi HomePod ile tanıştırdı, fiyatı 349$ olan cihaz gücünü Siri'den alıyor. Bunun dışında bir de Amazon'un Alexa'dan gücünü alan Echo ailesi var. Arama devinin akıllı hoparlörü Google Home'u da unutursak ayıp olur.
Bu, Facebook'un tüketici elektroniği sektörüne geçmek istemesinin ilk işareti değil. Şirket daha önce "karaoke" benzeri bir cihazın patentini almıştı ve bunun akıllı bir hoparlör olabileceği düşünülüyordu.
Ali Ruhi Öztürk
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