Facebook, İnternet Drone'u Aquila'nın Fişini Çekti
Facebook'un havadan internet yayma fikriyle ortaya çıkan internet dronu Aquila, mezarlıktaki yerini aldı. Peki, şimdi ne olacak?
Facebook'un 2014 yılında yürürlüğe soktuğu havadan internet projesinin önemli adımı olan internet drone'u Aquila, artık yok. Facebook bu projesini iptal ettiğini duyurdu. Amerikalı şirket, bunun yerine halihazırda var olan özel havacılık şirketlerini kullanacak.
Kendi uçaklarını tasarlamayı ve üretmeyi bırakacak olan Facebook, İngiltere'deki Bridgwater tesisini de kapatma kararı aldı. Bunun yerine havacılık alanındaki lider havacılık şirketleriyle ortaklık geliştireceğini açıklayan Facebook, bundan sonraki süreçte yüksek irtifa internet erişim sistemlerini geliştirmeye odaklanacak.
Elbette Facebook'un bu kararı almasında önemli etkenlerden biri de Aquila projesinin bugüne kadar yaşadığı başarısızlıklar oldu. İnternet drone'unun 2016 yılında yere düşmesi ve Haziran 2017'ye kadar başarılı bir iniş gerçekleştirememesi önemli etkenler. Öte yandan Google'ın havadan internet sağlayan balon projesi olan Loon Project'in birbiri ardına başarı sağladığı da göz önünde olunca, Facebook'un Aquila'dan vazgeçmekten başka şansı kalmamış oldu.
Ercan Uğurlu
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