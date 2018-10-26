Facebook, "Lasso" ile TikTok'u Kopyalayabilir
Facebook, şarkı söyleyip paylaşmanızı sağlayan Musical.ly benzeri bir uygulama geliştiriyor!
Facebook, internette gençler tarafından tutulan uygulamaları ve fikirleri olduğu gibi alarak kendi platformuna eklemesi ile ünlü. Snapchat'in "hikâye"lerini olduğu gibi Instagram platformuna ekleyerek ağını geliştiren sosyal medya devi, bu sefer de Musical.ly/TikTok ağının ana fikri olan "favori müziklerinizle video yapma" olgusunu Facebook'a taşımaya hazırlanıyor.
TechCrunch'a göre şirket şu anda Facebook'tan ayrı bir uygulama olarak geliştirilen ve Musical.ly/TikTok benzeri olan "Lasso"yu test ediyor. Bilindiği gibi Musical.ly ağında popüler şarkılardan birini seçerek kısa bir videoda kullanabiliyorsunuz. Bu sayede popüler şarkılara eşlik etme ve dans videosu paylaşma fikri, gençlerin arasında çok popüler bir fikir ve Facebook'un en çok istediği şey son zamanlarda sosyal medya ağını terk eden genç kitleyi geri kazanmak. Facebook bu sebeple bu ağın ayrı bir uygulama olmasının uygulamanın gençler arasında yaygınlık kazanması açısından daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyor.
Lasso, aynı kaynağa göre "tam ekran olarak kullanılacak, gençlere yönelik olacak, eğlenceli ve keyif verici olacak ve yaratıcılığa hitap edecek". Gençler artık tüm aile üyelerinin kendilerini eklediği ve tüm hareketlerinin yakınları tarafından görüldüğü bir ağı cazip görmediği için Musical.ly'de kalmayı tercih edebilirlerdi, bu da Facebook'un Lasso'yu ayrı bir ağ olarak konumlandırması için geçerli bir neden.
Facebook'un esas sosyal medya ağında da halihazırda müzik servisleri bulunuyor. "Lip Sync Live" adı verilen uygulama, Facebook üzerinde tüm kullanıcılara yakın zamanda açıldı ve Facebook sayfalarında popüler bir içerik türü olmaya aday. Bunun yanında Facebook, Warner Music gibi dev şirketlerle yaptığı lisans anlaşmaları sayesinde kullanıcılarına hikayelerinde ve paylaşımlarında fotoğraflarına ve videolarına popüler müzik parçalarını ekleyebilme imkânı sağlıyor. Ayrıca dev sosyal medya ağının kullanıcılarına profil sayfalarına istedikleri bir şarkıyı sabitleme özelliğini sunmak için çalıştığı da biliniyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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