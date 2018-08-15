Facebook Yayıncılık Yarışına Mı Dahil Oluyor?
Facebook canlı yayın sırasında sosyal medya anketlerini, yorumları ve diğer pek çok öğeyi canlı olarak sunabilen Vidpresso'yu satın aldı.
Facebook'un yeni satın alması, amatör canlı yayıncıların videolarında etkileşimli efektler eklemelerini çok daha kolay hale getirecek.
Facebook, kullanıcılarının Facebook, Twitter, Periscope ve diğer sosyal ağlardaki anketleri, yorumları ve diğer öğelerini görüntülemelerini sağlayan bir teknolojiye erişim olanağı sunan Vidpresso adlı bir girişimi bünyesine kattı. TechCrunch'a yapılan açıklamada, yedi kişilik ekibin ve teknolojinin satın aldığı, ancak şirketin kendisinin satın alınmadığı söylendi. Vidpresso çalışanları, hizmetlerini BuzzFeed ve Nasdaq gibi müşterilerle paylaşmaya devam ederken Menlo Park, Londra ve Los Angeles'daki Facebook ofislerine katılacak.
Facebook'un herhangi bir aşamada bu şirketlerin Vidpresso teknolojisine erişimini kesip kesmeyeceği belli olmasa da ekip yaptığı açıklamada, sosyal ağa katılmalarının kendi araçlarını yalnızca büyük iş ortaklarının yanı sıra daha fazla insana sunmalarına izin vereceğini söyledi. "Bu anlaşma, araçlarımızı içerik yaratıcıların ellerine bırakmamıza izin verecek, böylece içeriklerine odaklanabilecek ve bunu yapmak için çok fazla zaman veya para harcamadan harika görünmelerini sağlayabilecekler."
Vidpresso'yu bünyesine katmasıyla beraber Facebook, video yayıncılığını platformun daha büyük bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Bu satın almanın diğer rakiplere karşı yarışta bir adım olacağı aşikar. Facebook'un ekleyeceği özellikler arasında gerçek zamanlı sohbetlerle daha önce çekilmiş videoları canlı yayın olarak sunabilmek ve "Watch Party" adlı bir araçla beraber Facebook grupları üyelerine aynı anda video izlemeye izin vermek de yer alıyor.
Yavuz Şimşek
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