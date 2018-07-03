Facebook'ta Engelleri Yanlışlıkla Kaldıran Sorun!

Facebook'ta yaşanan bir sorun, engellediğiniz kişilerin bazılarının bir anda engelsiz hale gelmesini sağladı!

Facebook'ta Engelleri Yanlışlıkla Kaldıran Sorun!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Apple Maps Tamamen Yenilenecek
Android Messages'ı Web Üzerinde Kullanma
Samsung, Galaxy X Üretiminin İlk Adımını Atıyor
Qualcomm QCC3026'yı Tanıttıklarını Duyurdu!
Huawei HiCare uygulaması mercek altında

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir