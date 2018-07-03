Facebook'ta Engelleri Yanlışlıkla Kaldıran Sorun!
Facebook'ta yaşanan bir sorun, engellediğiniz kişilerin bazılarının bir anda engelsiz hale gelmesini sağladı!
Facebook, bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada 29 Mayıs ile 5 Haziran arasında 800.000'den fazla kullanıcının daha önce engellediği kişilerin engelinin yanlışlıkla kaldırılmış olabileceğini söyledi.
Firma, bu hata sonucunda arkadaş listenizden çıkardığınız kişilerin listenize geri dönmediğini, ancak gönderilerin "daha geniş bir kitleyle" paylaşıldığını söyledi. Facebook'tan gizlilik şefi Erin Egan'a göre engeli yanlışlıkla kaldırılan kişiler, arkadaşlarla paylaşılan içerikleri göremeseler de, daha geniş kitleyle paylaşılan, örneğin arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla fotoğrafları görebildiler.
Sorundan etkilenen hesapların yüzde 83'ünde engellenen kişilerin sadece bir tanesinin engelinin yanlışlıkla kaldırıldığı belirtiliyor. Bu küçük bir hata gibi görünse de Facebook'un engelleme işlevine güvenenleri pek güvende hissettirmeyecek. Egan, yaptığı açıklamada "birini engelleme işlevinin önemli olduğunu biliyoruz ve özür dilemek istiyoruz," dedi.
Facebook, sorunun onarıldığını ve sorundan etkilenenlerin bir açılır mesajla uyarıldığını söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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