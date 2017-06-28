Facebook'tan Yeni Bir Rekor Daha!
Mark Zuckerberg, Facebook'un ulaştığı son kullanıcı sayısını, işte böyle duyurdu!
Facebook, büyük bir kilometre taşına ulaştığını açıkladı. Artık Facebook'un 2 milyar aylık kullanıcısı var. Sosyal ağ, iki milyar sınırına zaten çok yakındı ve şimdi CEO Mark Zuckerberg resmi bir Facebook yazısında iki milyara ulaşıldığını açıkladı.
Yazısında geçenlerden bazı kısımlar: "Bu sabah itibariyle, Facebook topluluğu resmi olarak 2 milyar insandan oluşuyor! Dünyayı bağlama konusunda ilerliyoruz ve şimdi hadi birlikte dünyayı daha yakın hale getirelim. Bu yolculukta sizinle birlikte olmak onur verici."
Biraz karşılaştırma yapalım... Tüm dünyanın nüfusu 7.3 milyar. Twitter'ın 313 milyon aylık kullanıcısı var, Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın ise aylık 700 milyon kullanıcısı var. Diğer bir Facebook ürünü olan WhatsApp ise 1 milyar kullanıcıya sahip.
Eğer 1927'de yaşıyor olsaydık, dünya nüfusunun tamamının Facebook'u olurdu.
Facebook 2004'de başlamıştı ve o zamandan beri sadece sosyal ağ değil, farklı ürünlerle de karşımızdaydı. Oculus Rift sanal gerçeklik başlığı ve diğer internet bağlılığı projeleri de bunlara dahil.
Zuckerberg'e göre Facebook yalnızca insanların bağlanmalarını sağlayan bir platform değil, aynı zamanda insanların ilgilendikleri şeyler etrafında bir araya gelmelerine aracı olan bir platform.
Zuckerberg, 2030'a kadar 5 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. İnternete bağlı dünyanın çoğunun zaten Facebook'tan haberinin olduğunu düşününce, şu anki kullanıcı sayısının arttırılması için Facebook'un bir şekilde internetsiz ve uzak yerlere internet ve altyapı sağlaması gerektiğini düşünüyoruz.
H. Hüseyin Öztürk
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