Facebook'un Durmaya Hiç Niyeti Yok!
"Sonu geldi", "Artık kimse kullanmıyor" iddialarına inat, Facebook, açıkladığı son rakamlarla yine parmak ısırttı!
Facebook, 2017'de pek çok inişe ve çıkışa şahit oluyor. Bol miktarda yeni özellik sunarken, sahte haberler ve canlı platformu içerisinde yayınlanan şiddet içerikli görüntüler ile çok da eleştiri aldı. Ancak her şeye rağmen Facebook, Dünya genelinde milyonların tercih ettiği bir sosyal ağ olmaya devam ediyor.
2017 yılının ilk çeyreğine ait gelir raporuna bakılırsa, firma 31 Mart tarihinde 1.94 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip ve bu, yıl bazında 300 milyonluk bir artış anlamına geliyor. Dahası, ortalamada 1.28 milyar kişi her gün Facebook ürünlerini aktif olarak kullanıyor.
Tahmin edilebileceği gibi bütün bunlar, Facebook'un geçtiğimiz yıl bol miktarda para kazandığı anlamına geliyor. Firma, 2017'nin sadece ilk üç ayında 8 milyar dolar gelirelde etti ve bu, sadece bir yıl öncesine göre %49'luk bir artık olarak dikkat çekiyor.
Eğer özel olarak net kara bakılırsa, sıçramanın 3 milyar doların biraz üzerinde olduğu görülüyor ve bu da %79'luk bir artışa denk geliyor. Bu gelirin büyük bir kısmı mobil reklamlara ait ve mobil reklamlar şu anda Facebook'un reklam gelirinin %85'ini oluşturmakta. Bu durum da Facebook'un artık mobil kullanıcılar için sayıları bildirmeyi bırakmasını açıklayabilir çünkü artık hemen herkes bir mobil kullanıcı.
Dahası, Facebook'un Snapchat'in Hikayeler özelliğini tüm platformda uygulama kararı oldukça etkili olmuş gibi gözüküyor. Sadece birkaç hafta önce Instagram, 200 milyona yakın kişinin Stories (Hikayeler) özelliğini kullandığını duyurdu. Yapılan gelir açıklamasında CEO Mark Zuckerberg de WhatsApp Durum'un şu anda 175 milyon kullanıcıya sahip olduğunu söyledi. Snapchat'in kendisi de Şubat ayı itibariyle 161 milyon günlük kullanıcıya sahip. Tabii ki Snapchat'in yavaşladığına dair bir bilgi bulunmuyor ancak Facebook'un Snapchat'i kopyalama taktiği işe yarıyor gibi gözüküyor.
Facebook'un Snapchat'in peşine düşmeyi planladığı bir diğer plan ise, kamera tabanlı artırılmış gerçeklik çabaları ve firmanın bu çalışmaları üçüncü parti geliştiricilere açması.
Facebook, video alanına oldukça büyük yatırımlar yapıyor ve görünene göre her geçen gün daha fazla kişi platform üzerinde video izliyor. Belki de daha ilginç olanı, Facebook'un var olan video içeriğini lisanslama çalışmaları olabilir. CFO David Wehner'in söylediğine göre firma, daha uzun ve orijinal içeriklere sahip bir ekosistem oluşturmaya çalışıyor...
Levent Öztürk
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