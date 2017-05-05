Facebook'un Durmaya Hiç Niyeti Yok!

"Sonu geldi", "Artık kimse kullanmıyor" iddialarına inat, Facebook, açıkladığı son rakamlarla yine parmak ısırttı!

Facebook 2 milyar kullanıcıya yaklaşıyor...

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