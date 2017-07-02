Facebook'un İnternet Drone'u Bu Sefer Başardı!
Facebook'un internet dağıtmak için geliştirdiği drone'u Aquila, başarısızlıkla sonuçlanan ilk uçuşunun ardından, bu kez amacına ulaştı!
Facebook'un otonom Aquila drone'u ikinci tam ölçekli test uçuşunu başarıyla tamamladı. 60 ila 90 gün boyunca yüksek irtifada aralıksız uçmak için tasarlanan güneş enerjili hava aracı, daha önce bir kere uçmuş ama bu uçuş, iniş sırasında kaza ile sona ermişti. Bu sefer ise Aquila "mükemmel bir şekilde iniş yaptı."
İkinci uçuşun 22 Mayıs tarihinde gerçekleştiği ve bir saat 46 dakika sürdüğü açıklandı. Ekip, Aquila için özel bir iniş alanı düzenledi ve kanat rüzgarlıkları eklemek, otomatik pilot yazılımını değiştirmek ve iniş öncesinde pervaneleri yatay bir şekilde kilitlemek gibi bazı ayarlamalar yaptı. Bu değişimler sayesinde de iniş sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.
Boeing 737'den daha geniş bir kanat açıklığı olan hafif Aquila'nın standart iniş takımlarına sahip olmadığı düşünülürse, bu durum çok daha etkileyici görünüyor. Bu drone temel olarak Kevlar'dan yapılmış yastıklar üzerinde kayarak iniş yapıyor.
Facebook'un söylediğine göre pervanelerin kilitlenmesi özelliği hariç her şey çalışmaları gerektiği gibi çalıştı.
Öne çıkan bir başka özellik ise, yeni ayarlamaların ardından Aquila'nın bir önceki uçuşa göre neredeyse iki kat daha hızlı bir şekilde yükselebilmesiydi. Facebook çıkılan en yüksek noktayı belirtmedi ancak en azından 3000 feet (yaklaşık 915 metre) yükseldikten sonra tırmanışa devam edildiğini söyledi.
Tabii ki Aquila'nın Dünya'nın uzak noktalarına internet taşıması ve Facebook'un herkesi internete bağlama hedefine ulaşmasından önce çok daha geliştirilmesi gerekecek. Ancak bu uçuşun, Facebook'un hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu rahatlıkla söylenebilir...
Levent Öztürk
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