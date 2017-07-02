Facebook'un İnternet Drone'u Bu Sefer Başardı!

Facebook'un internet dağıtmak için geliştirdiği drone'u Aquila, başarısızlıkla sonuçlanan ilk uçuşunun ardından, bu kez amacına ulaştı!

Facebook'un drone'u bu sefer başardı!

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