Fallout 76'nın sistem gereksinimleri belli oldu!
Bethesda'nın açıklamasına göre Fallout 76, fazlasıyla güçlü bir PC talep ediyor!
Bethesda Softworks tarafından yayınlanan Fallout 76, beta sürümüyle Xbox One kullanıcıları ile buluştu. Sony PS4 ve PC kullanıcıları ise, beta sürüm için 30 Ekim 2018'e kadar sabretmek zorunda.
Bethesda Softworks; devasa bir alana sahip, çoklu oyuncu destekli oyunu Fallout 76'nın sistem gereksinimlerini "resmen" açıkladı. Fallout 76, Fallout 4'ten çok daha talepkar bir görüntü çiziyor.
Karşınızda yapımın sistem gereksinimleri:
Asgari sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5 6600K 3.6 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz veya dengi
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent
Bellek: 8 GB RAM
Saklama alanı: 60 GB
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10
İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 4GB / AMD R9 290X 4GB
Bellek: 8 GB RAM
Saklama alanı: 60 GB
Serinin 2015 yılında satışa sunulan önceki oyunu Fallout 4; kullanıcılardan Core i5-2300 veya Phenom II X4 945 işlemci ve 2 GB GTX 550Ti veya Radeon 7870 talep ediyordu.
Bethesda beta testlerini, kapalı bir stres testi olarak görüyor. Ancak sunucular sürekli aktif olmayacaklar. Şirketin açıklamasına göre beta sürüme "Günde 4 ila 8 saat arası" ulaşabileceksiniz. Amaç olabildiğince çok kişiden veri toplamak...
Fallout 76'nın tam sürümü ise Xbox One, PS4 ve PC platformlarında 14 Kasım 2018'de satışa sunulacak. Oyun için Bethesda.Net'ten ön sipariş vermeniz de mümkün.
Barış Terun
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