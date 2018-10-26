Fallout 76'nın sistem gereksinimleri belli oldu!

Bethesda'nın açıklamasına göre Fallout 76, fazlasıyla güçlü bir PC talep ediyor!

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