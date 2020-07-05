FIFA Ultimate Team'de Kart Paketlerini Açmak, Aslında Bir Kumar mı?

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası, FIFA Ultimate Team'deki paketler gibi "ganimet kutularının" (loot box) kumar sayılması gerektiğini önerdi.

  • Levent Öztürk
FIFA Ultimate Team'e "kumar şoku"

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası, oyunlardaki ganimet kutularının (Loot box) kumar yasalarına dahil edilmesi gerektiği önerisinde bulundu. Yapılan öneride pek çok detay bulunsa da, yapılan önerinin özel olarak ganimet kutularının herhangi bir şans oyunu ile aynı grupta bulunması gerektiğini ve hükümetlerin genel incelemelerinden önce Kumar Kanunu'na göre davranılması gerektiğini önerdiği söylenebilir.

Öneri ile yapılan açıklama açık bir şekilde "Hükumetin ganimet kutularını hemen kumar kanunu ve yönetmeliklerine dahil etmesi gerektiğini" söylüyor.

EA

Raporda Belçika'nın 2018 yılında bu kutular için verdiği karara da değiniliyor. Nisan 2018'de Belçika meslek örgütü PEGI, yayımcıların oyun içi kutu alımlarında daha açık ve net bir tanımlama sunmalarının gerektiğini söylemişti.

Oyunlardaki ganimet kutuları, özellikle Star Wars: Battlefront 2'nin yayımı ile öne çıkan bir problem olmuştu. Yapılan eleştirilerin ardından EA, oyundaki ganimet kutularında değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı.

Önerilen değişimin FIFA Ultimate Team ve benzeri oyunları için BK'de tam olarak ne anlama geldiği ise belli değil. Örneğin FIFA Ultimate Team'de kart paketlerinin açılması oyunun temel bir parçası (ve EA olasılıkları önceden belirtiyor) ve bazı paketler gerçek para ile satın alınan FIFA Puanları ile satın alınabiliyor.

Bu kutuların kumar olarak kabul edilmesinin net olarak görülebilecek sonuçlarından biri ise, bu sistemi kullanan her oyunun BK'de oynanabilir olması için kumar iznini almasının gerekeceği. Ancak rapor, Belçika'nın daha önceki kararını örnek göstererek bu tarz bir kararın muhtemelen oyunların bu sistemi ortadan kaldırması ile sonuçlanacağını söylüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 9 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası fırsatı
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda drone, akıllı bileklik ve daha birçok ürün...
La Casa De Papel 5. sezon belli oldu mu? La Casa De Papel 5. sezon tüyoları!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
Günün En çok Okunanları
Pek Kullanılmayan Windows 10 Özelliği, Bu Yeniliklerle İlginizi Çekebilir
Cyberpunk 2077'den, Windows 8 Kullananlara Çok Kötü Haber
Nokia, Endüstri 4.0 İçin Üretim Yatırımındaki Önemli Akımları Ortaya Koydu
Ecosia Arama Motorundan 100 Milyon Ağaç Müjdesi
FIFA Ultimate Team'de Kart Paketlerini Açmak, Aslında Bir Kumar mı?

 

 