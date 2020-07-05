FIFA Ultimate Team'de Kart Paketlerini Açmak, Aslında Bir Kumar mı?

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası, oyunlardaki ganimet kutularının (Loot box) kumar yasalarına dahil edilmesi gerektiği önerisinde bulundu. Yapılan öneride pek çok detay bulunsa da, yapılan önerinin özel olarak ganimet kutularının herhangi bir şans oyunu ile aynı grupta bulunması gerektiğini ve hükümetlerin genel incelemelerinden önce Kumar Kanunu'na göre davranılması gerektiğini önerdiği söylenebilir.
Öneri ile yapılan açıklama açık bir şekilde "Hükumetin ganimet kutularını hemen kumar kanunu ve yönetmeliklerine dahil etmesi gerektiğini" söylüyor.
Raporda Belçika'nın 2018 yılında bu kutular için verdiği karara da değiniliyor. Nisan 2018'de Belçika meslek örgütü PEGI, yayımcıların oyun içi kutu alımlarında daha açık ve net bir tanımlama sunmalarının gerektiğini söylemişti.
Oyunlardaki ganimet kutuları, özellikle Star Wars: Battlefront 2'nin yayımı ile öne çıkan bir problem olmuştu. Yapılan eleştirilerin ardından EA, oyundaki ganimet kutularında değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı.
Önerilen değişimin FIFA Ultimate Team ve benzeri oyunları için BK'de tam olarak ne anlama geldiği ise belli değil. Örneğin FIFA Ultimate Team'de kart paketlerinin açılması oyunun temel bir parçası (ve EA olasılıkları önceden belirtiyor) ve bazı paketler gerçek para ile satın alınan FIFA Puanları ile satın alınabiliyor.
Bu kutuların kumar olarak kabul edilmesinin net olarak görülebilecek sonuçlarından biri ise, bu sistemi kullanan her oyunun BK'de oynanabilir olması için kumar iznini almasının gerekeceği. Ancak rapor, Belçika'nın daha önceki kararını örnek göstererek bu tarz bir kararın muhtemelen oyunların bu sistemi ortadan kaldırması ile sonuçlanacağını söylüyor.
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