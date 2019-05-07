Fluent Design, Android, iOS ve Web'e Geldi
Microsoft'un tasarım dili, artık Android ve iOS uygulamaları, hatta web uygulamalarında kullanılabilecek!
Microsoft, Fluent Design sayfasını birkaç dikkate değer değişiklikle güncelledi. Yazılım devinin artık Android, iOS ve web uygulamaları için tasarım tavsiyelerini Windows'un yanında React üzerinden de sunduğu gözleniyor. Bunun için ortaya çıkan Fabric, geliştiricilerin bu platformlardaki uygulamalara özel denetimler yerleştirmesini sağlayacak.
Fluent Design, Windows 10 ve Windows uygulamaları için Microsoft'un ortaya çıkardığı bir dizi tasarım kuralından oluşuyor. Yenilenen ve şu an dağıtım aşamasında olan Office simgeleri, bu tasarım dilinden faydalanıyor. Firma bu tasarım dilini tüm ürünlerine ulaştırmaya kararlı görünüyordu ve artık geliştiriciler de Fluent Design'dan faydalanabilecek.
Geliştirici etkinliği Build yeni başladığından, önümüzdeki günlerde Fluent Design hakkında daha fazla yeni bilgi ortaya çıkabilir. Bu esnada geliştiriciler, Fluent Design'ı Android, iOS ve Web'e nasıl getireceklerini öğrenmeye koyulabilirler.
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