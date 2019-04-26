Ford, Çarpmayan Market Arabası Geliştirdi
Ford, otomatik acil fren teknolojisini ilginç ancak önemli bir alana yansıtarak takdirleri üzerinde topladı...
- Doğan Kürşat Aktaş
Ford, çocukların raflara, tabelalara ve diğer müşterilere çarpmasını engellemek için otomatik frenleme yapabilen bir alışveriş arabası geliştirdi. Muhtemelen bunu kendiniz de yaptınız: Market arabası ile hızlandıktan sonra arabanın koluna yaslanarak bir süper kahraman gibi süzülmek oldukça hoş bir his. Fakat bu çok eğlenceli deneyim, arabanın yaşlı bir müşteriye ya da bir yığın tahıl kutusuna çarpmasıyla sonuçlanabiliyor.
Dev otomobil üreticisi Ford'un geliştirdiği fütüristik görünümlü kendi kendini frenleyen market arabası, tam da bu gibi durumları engellemek için üretildi. Engelleri algılayan sensörler ile donatılan alışveriş arabası, alışveriş yapan diğer müşterilere ve raflara çarpmayı önlemek için otomatik olarak yavaşlayabiliyor. Araba, Ford'un otomobil modellerinde bulunan ve çarpışmayı önleyen teknolojinin en son örneği niteliğinde.
Çarpışma yapmayan market arabası projesinde ise tasarım, çoğu Ford otomobil modelinde bulunan ve yoldaki araçları, yayaları ve bisikletlileri tespit etmek için öne bakan bir kamera ve radar kullanan Ford Seyir Yardımı teknolojisinden esinlendi. Seyir yardımı aracın seyir rotasında bulunan bir kişiyi tespit ettiğinde sistem sürücüyü uyarıyor ve sürücü zamanında yanıt vermezse frenleri otomatik olarak devreye sokabiliyor.
Ford'un geliştirdiği bu market arabası, firmanın otomobil modelleri için geliştirdiği teknolojilerin gündelik yaşamın başka noktalarında değerlendirilmesini hedefleyen bir dizi projeden yalnızca biri. Diğer projelerin arasında araçların şerit takip yardımcısından güç alan ve çift kişilik yatağınızda partnerinizin sizin tarafınıza kaydığını tespit edebilen ve onları kendi taraflarına geri iten "şerit tutma yatağı" ve evcil hayvanınızın köpeğini rahatsız edebilecek olan havai fişekler gibi yüksek sesleri engelleyen "gürültü engelleyici kulübe" de bulunuyor.
Ford'un market arabası ise şimdilik sadece bir konsept durumunda. Bu sebeple bu özel market arabası henüz mağazalarda görünmeyecek ancak araç içi teknolojilerin günlük yaşamdaki diğer sorunları çözmek için kullanılabileceği başka yolları görmek oldukça ilginç.
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