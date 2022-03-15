Ford, Çip Sıkıntısı Nedeniyle Bazı Araçlarını "Eksik" Olarak Satacak

Küresel yarı iletken sıkıntısının sonu görünmezken, pek çok otomobil üreticisi yeni modellerini "eksik" olarak piyasaya sürmek zorunda kalıyor. Bunlardan biri de Ford. Şirket, arka yolcu koltuklarından otomobilin ısıtma ve klima kontrollerine erişmek için gerekli elektronik kontrol ünitelerini bazı Explorer SUV'lardan çıkartmak zorunda kaldığını bildiriyor.
Automotive News'in bir haberin ardından, bir Ford sözcüsü Pazar günü The Verge ile planın onayını paylaştı ve haber kaynağına, bu kararın otomobil üreticisinin bu arabaları müşterilere daha hızlı ulaştırma çabasının bir parçası olduğunu söyledi.
Ford'un bu SUV'ları indirimli olarak sunacağı da belirtiliyor.Otomobil üreticisinin, eksik çipleri bir yıl içinde bayilere göndermeyi planladığı ve bu modellerin sahiplerinin kurulum için araçlarını geri getirmeleri gerekeceği söyleniyor.
Ford, çip sıkıntısına yanıt olarak eksik araba gönderen ilk otomobil üreticisi olmayacak. Geçtiğimiz yıl, bazı Tesla Model 3 ve Model Y sahipleri, eksik USB-C bağlantı noktalarına sahip arabalar aldı. BMW ise, eksiklikleri gidermek için X5 ve Z4 modelleri de dahil olmak üzere bazı araçlarındaki dokunmatik ekran kontrollerini kaldırdı.
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