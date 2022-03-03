Ford, Elektrikli ve İçten Yanmalı Motorlu Otomobiller İçin İkiye Ayrılıyor!

Ford; Tesla ve Rivian gibi elektrikli araç rakiplerine karşı rekabet etmeye kararlı ve rekabet şansını artırmak için şirketi yeniden düzenlemeye kararlı görünüyor. Marka, hem "yeni EV rakipleri" hem de geleneksel rakiplerle mücadele etmesine yardımcı olmak için otomobil üretim işini yalnızca EV ve içten yanmalı motor (ICE) bölümlerine ayırıyor. Elektrikli birim Model e adını taşıyor; tüm Ford için bağlantılı araç teknolojisi üretirken elektrikli araçların büyük ölçekli gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Marka, etkili bir şekilde, yalnızca EV'ye sahip rakiplerinin hızlı hareket eden, teknoloji odaklı kültürlerine yaklaşmayı umuyor.
ICE bölümü Ford Blue ise, maliyetlere "acımasızca saldırmaya", kaliteyi iyileştirmeye ve kar elde etmeye yardımcı olmak için operasyonları basitleştirmeye odaklanacak. Blue, şirketin geri kalanına donanım odaklı mühendislik ve üretim sağlayacak.
Şirketin yöneticisi Jim Farley, Model e'nin başkanı olarak görev alacak. Eylül 2021'de Ford'a katılan, daha önce Apple ve Tesla'da görev alan Doug Field, birimin EV ve Dijital Sistemler Sorumlusu olarak birimin gelişimine liderlik edecek.
Daha büyük bir Ford+ stratejisinin parçası olan bölünme tam bir sürpriz değil. Mustang Mach-E ve F-150 Lightning gibi Ford EV'ler için erken talep oldukça güçlüydü, ancak Tesla geçen yıl 1 milyondan fazla otomobil teslimatıyla ABD elektrik pazarında hala hakim bir konuma sahip. Hareket teorik olarak Ford'un Tesla'yı yakalamasına veya Tesla'yı geçmesine yardımcı olurken, en azından ICE aşamalı olarak kullanımdan kaldırılana kadar bu motorları canlı tutacak.
Bu yaklaşım aynı zamanda Ford'un ana rakiplerinden bazılarında EV odaklı strateji değişikliklerini de yansıtıyor. GM 2035'e kadar sadece EV üretmeye başlamayı planlıyor, Stellantis ise 2030'a kadar EV'lerin Avrupa ve ABD'de satışlara öncülük edeceğini gösterecek bir plan duyurdu. Elektrikli arabalar endüstride öncelik kazanıyor ve Ford geride kalma riskini almak istemiyor gibi gözüküyor...
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