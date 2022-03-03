Ford, Elektrikli ve İçten Yanmalı Motorlu Otomobiller İçin İkiye Ayrılıyor!

Ford, elektrikli araçlara geçiş planlarını hızlandırmak için yeniden organize oluyor. Artık elektrikli araçlar ve içten yanmalı motorlu araçlar için "iki ayrı Ford" olacak...