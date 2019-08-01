Galaxy A Serisinin Adı 2020'de Böyle Olacak
Samsung'un marka başvuruları, Galaxy A serisinin önümüzdeki sene hangi isimlerle geleceğini göstermiş olabilir!
Samsung'un Galaxy A serisinin adı, bu sene iki haneli sayılarla değiştirilmişti. Örneğin Galaxy A5 2018, bu sene Galaxy A50'ye dönüştü. Samsung'un 2020'deki isim düzeninin nasıl olacağı ise EUIPO'da (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) yapılan marka başvurularında göründü.
EUIPO'ya yapılan toplam dokuz marka başvurusu, "Samsung A11", "Samsung A21" gibi isimleri "Samsung A91"e kadar güven altına alıyor. Dolayısıyla gelecek sene çıkacak Galaxy A serisi telefonlar, isimlerinde 2020'yi kullanmak yerine, bu tür bir düzeni tercih edecekler. En azından Samsung, bu düzeni gerçekten kullanırsa böyle olacak, ancak marka başvuruları zaman zaman yanıltıcı olabiliyor.
Samsung'un 2020'nin Galaxy M serisinde de aynı değişikliği yapıp yapmayacağı şimdilik bilinmiyor. Bu durumda bu sene çıkan Galaxy M10, M20, M30 ve M40'ın yerini gelecek sene Galaxy M11, M21, M31, ve M41 alabilir.
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