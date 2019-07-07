Galaxy A50'ye DxOMark'tan 83 Puan
DxOMark'ın ayrıntılı kamera incelemesi, Galaxy A50'nin kamerasının iyi ve kötü yanlarını böyle ortaya koydu.
DxOMark'ın kamera incelemesine tabi olan Samsung Galaxy A50, aldığı 83 puanla Galaxy S6 Edge gibi eski Samsung amiral gemileriyle benzer seviyede olduğunu gösterdi. Telefon fotoğraf kategorisinde 85 puan, video kaydetme kategorisinde ise 79 puan aldı.
Teste göre Galaxy A50'nin kamerası güneş alan yerlerde oldukça iyi bir performans sergilerken iyi aydınlatılmayan alanlarda vasatın altında kaldı. Yine de iyi koşullarda çekilen fotoğraflarda renklerin ve beyaz dengesinin iyi olduğu gözlendi. 5 megapiksellik derinlik algılama sensörü, arka planı bulanıklaştırma işini başarıyla yerine getirse de, nesnelerin kenarlarında zaman zaman sorunlara rastlandı.
Telefoto lensin olmayışı, zum işinin dijital olarak yapılması anlamına geldiğinden 2x yakınlaştırmada bile ayrıntıların kaybolduğu fark edildi. 4x yakınlaştırmada ise renk işleme vasatın altına düştü ve yüksek miktarda karlanma oluştu.
Galaxy A50 ile kaydedilen videolar, karlanma anlamında genellikle iyi olsalar da, düşük ışıkta karlanma artış gösterdi. Ayakta kaydedilen videolar, görsel dengeleme sayesinde titrek görünmese de, yürümeye başladığınızda yüksek frekanslı hareketler görünür hale geldi. Otomatik odaklanmanın sıkça devreye girmesi de gözden kaçmadı.
DxOMark'a göre telefon, kendi seviyesi için birçok yetenek sunuyor ancak kamerasıyla piyasadaki en iyi orta seviye telefonlarla yarışacak seviyede değil. Örnek fotoğrafların bulunduğu incelemenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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