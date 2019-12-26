Galaxy Fold 2'nin Ekranı İçin Radikal Değişim

Sorunları tatmin edici olarak çözülmeyen Galaxy Fold'un beklenen yeni sürümü için Samsung'un çözümü, plastiği terk etmek olabilir!

Galaxy Fold 2'nin Ekranı Cam Olabilir

Galaxy Fold'un en önemli özelliği olan katlanabilirliği, ciddi bazı dezavantajlara sahip. Bu sorunlardan dolayı ertelenen ve bazı yönlerden yeniden tasarlanan Galaxy Fold bile sorunları tam olarak çözmüş değil.

Samsung sızıntılarıyla tanınan Ice Universe'e göre Fold 2'nin ekranı, plastik yerine çok ince bir cam yüzey kullanarak bu sorunu çözecek. Buna benzer bir iddia, daha önce ETNews'tan gelmişti, böylece iddialar kuvvetlenmiş oldu.

Cam katmana geçiş, katlanma yerinde oluşan kırışıklıkları azaltabilir veya giderebilir ancak dayanıklılık konusunda bir katkısı olmayacak. Raporda sektör kaynaklarının söylediklerine göre bu tür ekrana geçiş, Galaxy Fold'u daha kırılgan yaptığı gibi fiyatını da artıracak.

Bu dezavantajlar nedeniyle Samsung, teknolojinin gelişmesini bekleyip, şubatta tanıtılması beklenen Galaxy Fold'da plastik ekran kullanmayı sürdürebilir.

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