Galaxy Fold, Bir Hafta Sonra Tekrar Tanıtılabilir
Samsung'un piyasaya sürülemeyen problemli telefonu, yeni rapora göre önümüzdeki hafta tekrar tanıtılacak!
Samsung Galaxy Fold 2 dedikoduları internette dolaşmaya başladı ancak henüz ilk telefon, piyasaya sürülmüş değil. Kore medyasından gelen bir rapora göre Galaxy Fold, 6 Eylül'de tekrar tanıtılacak.
Bu tarih, Avrupa'daki en büyük teknoloji fuarlarından biri olan IFA 2019'un başlangıç tarihi. Samsung'un Galaxy Fold için IFA'yı seçmesi ise şaşırtıcı değil.
Galaxy Fold'un bu sene nisanda piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak birkaç tasarım sorunu, Samsung'un telefonu askıya almasına yol açtı. Firma, haziranda yaptığı bir açıklamada telefonun sorunlarının "çoğunu" onardığını söylemiş ve cihazın temmuzda satışa sunulabileceğini belirtmişti. Ancak bu olmadı ve Galaxy Note 10, daha önce tanıtıldı.
Yeni rapora göre Galaxy Fold, eylülün sonunda tanıtılacaktı ancak Samsung, kararını değiştirerek tarihi öne aldı. Fold, ilk olarak Güney Kore'de, ardından ABD ve Çin'de satışa sunulacak. Cihazın satışa çıkacağı günle ilgili bir bilgi, şimdilik yok.
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