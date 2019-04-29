Galaxy Fold İncelemesi Yayından Kaldırıldı!
Galaxy Fold incelemesini yayınlayan iFixit ekibi, apar topar bu incelemeyi yayından kaldırdı. Peki ama neden?
- Ercan Uğurlu
Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, kısa bir süre önce tanıtılmış ve bizler de ön incelemesini gerçekleştirmiştik hatırlarsanız. Elbette global çapta da Galaxy Fold incelemeler ve testleri bulunuyor. Bu testlerden birini gerçekleştiren de, akıllı telefonları parçalayarak tamir edilebilirliklerini ölçümleyen iFixit ekibi.
iFixit, kısa bir süre önce Galaxy Fold incelemesini yayınlamış ve telefonun kolay kolay tamir edilemeyeceğini öne sürmüştü. Galaxy Fold'un 7.3 inçlik ekranı kolayca yerinden çıkartılabiliren, dış kısımdaki 4.6 inçlik ekranın zor çıkartılması ve işlemi uygularken ekranın çatlayabilmesi gibi olaylar neticesinde iFixit ekibi, bu telefonun olası bir arıza sonucunda muhakkak Samsung yetkililerine iletilmesi gerektiğini söylemişti. Yani telefonu kendinizin veya alalade bir telefon tamircisinin onarması iFixit ekibi tarafından kesinlikle tavsiye edilmiyor.
iFixit, bu Galaxy Fold incelemesini yayınladıktan sonra ise Samsung, iFixit ekibinden incelemeyi yayından kaldırmasını istemiş. Bunun ardından da iFixit, Samsung'un isteği ile incelemeyi yayından kaldırmakta gecikmemiş. iFixit'in konuyla ilgili olan açıklaması ise şöyle:
"Galaxy Fold, bizlere güvenilir bir iş ortağı tarafından sağlandı. Samsung, bu iş ortağı aracılığıyla bizlerden yayınladığımız Galayx Fold incelemesini kaldırmamızı istedi. Analizlerimizi, yasal veya başka bir şekilde kaldırma zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak iş ortağımıza saygımızdan, Galaxy Fold perakende satışa sunulduktan sonra tekrar incelemek üzere şimdilik incelememizi geri çekmeyi seçiyoruz."
Öte yandan Galaxy Fold'un tanıtılmasının ve ilk inceleme örneklerinin yayınlara gönderilmesinin ardından ortaya çıkan sorunlar da biliniyor. Bunlara ilişkin olarak Samsung, test telefonlarını da geri çağırmış durumda.
Samsung tarafından bu geri çağırma olayıyla ilgili gelen açıklama şu şekilde:
"Bazı test kullanıcıları ekranın üst tabakasını çıkarmanın ekrana hasar verdiğini söyledi. Galaxy Fold'un ana ekranının üzerinde bir koruyucu katman bulunmaktadır ve bu katman, ekranın onu çiziklerden karşı koruyan bir parçasıdır. Koruyucu parçayı çıkarmak veya ana ekrana yapıştırıcı sürmek, hasara yol açabilir. Bu bilginin müşterilerimize net biçimde ulaştırılması için gerekli adımları atacağız."
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Galaxy fold samsung için bir hayal kırıklığı oldu erken davranıp katlanabilir telefon yaptık dediler herşey umdukları gibi olmadı samsung tam bir hayal kırıklığı yaşadı..