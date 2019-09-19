Galaxy M30s ve M10s Hindistan'da Duyuruldu
Samsung, yeni telefonları Galaxy M30s ve M10s'yi resmi olarak tanıttı. İşte özellikleri ve sundukları!
Samsung Galaxy M30s ve Galaxy M10s sızıntıların ardından Hindistan'da tanıtıldı.
Mevcut Galaxy M30'un yükseltilmiş sürümü olan Galaxy M30s, önemli sayılacak bazı yeniliklerle geliyor. 6.000mAh kapasiteli daha güçlü bir pille gelen telefon, daha yeni Exynos 9611 yonga setini kullanıyor. 6,4 inç Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olan telefon, 4GB veya 6GB RAM, 64GB / 128GB depolama ve 15W hızlı şarj ile geliyor.
Telefon arka yüzünde yine üç kameraya ve önde yine bir kameraya yer verse de, arka sistem şimdi 48MP, 8MP ve 5MP sensörlerden oluşuyor.
Galaxy M10s
6,4 inç HD+ Super AMOLED ekranla gelen Galaxy M10s, gücünü Exynos 7884B yonga setinden alıyor. Bir önceki telefon olan M10, Exynos 7870 işlemciyle geliyordu. Exynos 7884B'deki iki yüksek performanslı Cortex A73 çekirdeğinin bu işlemci üzerinde önemli bir geliştirme yaptığı gözleniyor.
3GB RAM ve 32GB depolama ile gelen telefon, microSD kart yuvası sunuyor. 4.000mAh ile pil kapasitesi genişleyen M10s, 15W hızlı şarjı destekliyor. Telefonun arkasında ise M10'da olduğu gibi 13MP ve 5MP'lik kameralar var. Ön yüzünde bir parmak izi tarayıcısı da bulunan telefon, Android Pie ile çalışıyor.
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