Galaxy Note 20'nin Satış Performansı, Samsung'u Düşündürüyor

Yeni bir rapor, yeni Galaxy Note 20'nin Amerika'daki satış performansının keskin bir biçimde düşmeye başladığını söylüyor

Galaxy Note 20'nin Satış Performansı Düşüyor

Yeni bir araştırma raporuna göre yeni Samsung Galaxy Note 20 serisi, ABD'de şimdiden satış hızını kaybetmeye başladı.

Counterpoint'in raporuna göre eylülün ilk haftasında Galaxy Note 20 Ultra 5G ve Galaxy Note 20 5G satışlarda sırasıyla dördüncü ve sekizinci sıradaydı. Pahalı olan model, önceki haftadaki konumunu korusa da Samsung büyük bir reklam kampanyası daha yapmazsa gerilemesi bekleniyor. Bu dönemde en çok satan üç cihazın tamamının Apple'ın olması dikkat çekiyor.

Samsung için olumlu bir gelişme ise Galaxy S20 5G'nin ülkede en popüler telefonlar arasında olmaya devam etmesi. Rapora göre serinin yüksek performansı, ABD'deki 5G'ye geçiş oranını bile güçlendirdi.

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