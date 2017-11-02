Galaxy Note 8'de Donma Sorunu Ortaya Çıktı

Bazı Galaxy Note 8 kullanıcıları, telefonlarında yaşadıkları ani donmalardan dolayı küplere bindi!

Galaxy Note 8'de Donma Sorunu Ortaya Çıktı

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