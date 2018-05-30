Galaxy Note 9 Ekran Koruyucuları Sızdı

Galaxy Note 9 için piyasaya sürüleceği iddia edilen ekran koruyucular, internette ortaya çıktı!

Galaxy Note 9 ekran filmleri sızdı

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