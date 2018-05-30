Galaxy Note 9 Ekran Koruyucuları Sızdı
Galaxy Note 9 için piyasaya sürüleceği iddia edilen ekran koruyucular, internette ortaya çıktı!
Görünene göre Galaxy Note 9 sızıntıları hız kazanmaya başlıyor. Geçtiğimiz hafta sonu içerisinde Exynos ile güçlendirilmiş Note 9'u ilk defa bir test veri tabanında gördük ve şimdi de Galaxy Note 9 için olduğu söylenen ekran koruyucularının bir videosu ve görüntüleri internette dolanmaya başladı. Her ne kadar Galaxy S9'un daha keskin kenarları ve kutuya daha yakın şekli yüzünden bu ekran koruyucuların tamamının Note 9 için olduğunu söylemek kolay olmasa da, koruyucuların daha büyük olan uzunlukları, bunların bir Note telefonu için olma olasılıklarını arttırıyor.
Galaxy Note 9'un 6.4 inçlik bir ekrana sahip olacağına yönelik söylentiler bulunuyordu ama cihazın, Galaxy Note 8'e göre 2mm daha kısa olacağı da iddia ediliyor. Bu yeni boyutları mümkün kılan ise Galaxy S9 ve Galaxy S9+ cihazlarında olduğu gibi üst ve alt kısımdaki çıkıntıların küçülmesi olacak. Ayrıca ekran koruyucular, S9 ile aynı kamera ve algılayıcı kesimlerine sahip gibi gözüküyor. Ancak Note 9'un özellikler adına çok fazla şeyi değiştirmeyeceğinin düşünüldüğü göz önünde bulundurulursa bunun şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. Hatta şu anda ekran içine gizlenmiş bir parmak izi okuyucu bile sunulmayacak gibi gözüküyor ancak daha büyük bir bataryaya yönelik söylentilerin doğru olmasının ümit edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Galaxy Note 9'un yeni ve geliştirilmiş bir S Pen ile gelmesi bekleniyor ama yeni kalemin gelişmelerinin neler olacağına dair bir söylenti bulunmuyor. Bixby 2.0 da Galaxy Note 9 ile beraber yayınlanacak ve Samsung görevlilerinin doğruladığı üzere daha hızlı tepki sürelerine ve daha gelişmiş tanıma yeteneklerine sahip olacak. Ayrıca bazı raporlar, Note 9 için alışılandan daha erken bir piyasa tarihi olabileceğini belirtiyor. Ancak bu tür söylentiler her yıl ortaya çıkıyor ve Samsung'un bir sonraki üst seviye telefonunun, en azından piyasa tarihi için geleneği bozacağının çok yüksek bir olasılık olmadığı söylenebilir...
Levent Öztürk
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