Galaxy Note 9, Galaxy S9'dan Hızlı Olabilir

Yeni ortaya çıkan bir rapor, tanıtımına haftalar kalan Samsung Galaxy Note 9 için kafa karıştıracak şeyler söylüyor!

Galaxy Note 9, Galaxy S9'dan Hızlı Olabilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TEKNOLOJİK EV ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ

TASARIM BİLGİSAYARLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Huawei'den Orta Seviye Nova 3 ve Nova 3i
Katlanabilir Surface 2018'e Yetişmeyecek
Alcatel 5V, 6,2 inç'lik Çentikli Ekranıyla Geldi!
PC Oyun Tarihinin En Önemli 10 Oyunu
Timeline'ı Chrome'a ve Firefox'a getirin!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir