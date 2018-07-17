Galaxy Note 9, Galaxy S9'dan Hızlı Olabilir
Yeni ortaya çıkan bir rapor, tanıtımına haftalar kalan Samsung Galaxy Note 9 için kafa karıştıracak şeyler söylüyor!
Galaxy Note 9'un çok güçlü bir telefon olacağını zaten biliyoruz, ancak telefon beklediğimizden de güçlü olabilir. En azından yeni keşfedilen bir hız testi raporu, böyle söylüyor.
Henüz duyurulmayan Exynos 9820 yonga setiyle çalıştığı görünen telefon, çoklu çekirdek testinde 12.246 puan, tek çekirdekte ise 4.089 puan almış. Daha önce telefonu Exynos 9810 yonga setiyle gösteren bir testte cihazın çoklu çekirdekte 8.984 puan, tek çekirdekte ise 3.716 puan aldığını görmüştük. Bu yeni sonuç, Note 9'un iPhone X'i de geçtiğini gösteriyor.
Garip olan, telefonun Galaxy S serisinden farklı bir işlemci kullanması. Samsung'un Note serisinde genellikle o sene çıkan S serisi modelinin işlemcisini kullandığını biliyoruz. Önceki sızıntıda bu geçerli olsa da bu yeni sızıntıda görünen Exyons 9820, kafalarda soru işaretleri oluşturmak için yeterli. Eğer bu test gerçekse, 9820 modeli sadece bazı bölgelerde satılabilir veya 9810 modeli hiç olmayabilir.
Nasıl olacağından şimdilik emin değiliz. 9 Ağustos'taki tanıtım, Note 9 hakkındaki gerçeği bulmamızı sağlayacak.
Zeynel A. Öztürk
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