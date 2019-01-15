Galaxy Note 9'un Pie Güncellemesi Gecikebilir

One UI'yı içeren güncelleme Galaxy Note 9'a beklenenden daha geç gelebilir!

Galaxy Note 9'un Pie Güncellemesi Gecikebilir

Samsung'un yeni telefon arayüzü One UI, firmanın iki ay önceki geliştirici konferansında gösterilmişti. Android 9 Pie'ı temel alan arayüz, büyüyen ekranları kullanmayı kolaylaştıracak değişiklikler yapıyor. Galaxy S9'un One UI beta programı da Kasım da başlamış, bu sayede One UI'yı yakından görme fırsatı bulmuştuk.

Şimdi ise Samsung'un bu güncellemeyi alacak cihazlar için yaptığı planlar ortaya çıktı. Ortaya çıkan liste, Samsung'un en son amiral gemisi Galaxy Note 9'un en tepede olduğunu gösteriyor. Note 9, One UI'yı içeren güncellemeyi söz verildiği gibi Ocak 2019'da alacak ancak Türkçe web sitesi guncelmiyiz.com'a göre bu planda değişiklik yapabilir.

Samsung tarafından işletildiği düşünülen sitede Samsung'un şu anki tüm ve planlanan telefon güncellemeleri listeleniyor. Sayfada Galaxy Note 9 hakkında yer alan bilgiler, cihazın planlanan güncelleme tarihi olarak 1 Şubat 2019'u gösteriyor. Bu tarih, daha önceki raporlarla çelişiyor.

Elbette şuna da dikkat etmek gerekiyor: Bu tarih sadece Türkiye'deki güncelleme tarihini belirtiyor olabileceği gibi, tüm dünyadaki güncelleme tarihini gösteriyor olabilir.

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