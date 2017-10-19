Galaxy Note için Parmak İzi Test Ediliyor
Samsung, bir sonraki Galaxy Note için ekran altı parmak izi okuyucusunu test ediyor!
Bir çok büyük telefon üreticisi, ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisini bu yılın telefonlarına yetiştirmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Samsung'un 2018'de bu teknolojiyi bir sonraki Galaxy Note telefonu için tekrar deneyecek olması hayranları sevindirdi.
KGI Securities için çalışan analist Ming-Chi Kuo'nun raporuna göre üç farklı şirket, Samsung'dan ekran altı parmak izi okuyucusu tedarik etmek için anlaşmaya vardı. Synaptics, BeyondEyes ve Samsung LSI şirketlerinin tümü bu Samsung ile sürekli iletişim içerisindeler. Samsung ise OLED teknolojisi ile okuyucuyu aydınlatmaya çalışıyor.
Şimdilik bu teknolojinin Galaxy S9 için geliştirildiğine dair hiç bir bilgi yok. Şu an Galaxy Note8 ve Galaxy S8 çok sevilen ve ünlü cihazlar, ancak beklendiği gibi ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olmamaları hayal kırıklığına sebep oldu. Tahminlere göre bu teknolojiyi en erken bir sonraki Galaxy Note telefonunda göreceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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