Galaxy S8 Active Bu Defa Operatörden Sızdı
Samsung Galaxy S8 Active bu defa da bir operatörün tanıtım detaylarında ortaya çıktı!
Samsung'un yeni amiral gemisinin daha dayanıklı modeli Galaxy S8 Active, kısa bir süredir aralıklarla gelen sızıntılarıyla gündemi meşgul ediyor. Yakın bir zaman içinde resmi olarak açıklanmasını beklediğimiz telefon hakkında tüm sızıntıları zaten sizlerle paylaşıyoruz. Daha önce teknik altyapısına kadar sızan telefon, bu defa da operatör yoluyla "kazara" sızdırılmış durumda.
AT&T'nin Sıkça Sorulan Sorular sayfasında ortaya çıkan bir detayda adı geçen Galaxy S8 Active, kullanıcılara DirecTV hizmeti için promosyon dahilinde sunuluyor. Amerika'da hizmet veren Direct Broadcast Satellite hizmeti sağlayan dijital televizyon platformu DirecTV, Galaxy S8 Active promosyonuna sahip. Promosyona göre, DirecTV'ye geçtiğinizde ve Galaxy S8, Galaxy S8+ veya Galaxy S8 Active satın aldığınızda Samsung televizyonları 500 Dolar indirimle satın alabiliyorsunuz.
Samsung'un halen resmi olarak Galaxy S8 Active'i onaylamamasına rağmen, operatörlerle çalışmalarını tamamladığı görülüyor. Buna göre telefonun tanıtılması oldukça yakın gibi.
Ercan Uğurlu
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