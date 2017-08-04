Galaxy S8 Active Bu Defa Operatörden Sızdı

Samsung Galaxy S8 Active bu defa da bir operatörün tanıtım detaylarında ortaya çıktı!

Galaxy S8 Active bu defa operatörden sızdı

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